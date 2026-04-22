Дорогой контракт. Депутат просит предоставить льготы талантливым студентам

Дорогой контракт. Депутат просит предоставить льготы талантливым студентам. Об этом Бактыбек Чойбеков заявил на заседании ЖК.

По ее словам, на встрече с молодежью они поднимали ряд проблем, в том числе, вопрос высокой стоимости контракта в вузах.

«И это не предел, говорят, что повышение суммы предполагается в и следующие годы. Это сильно бьет по карману простых граждан. Особенно, если в семье 2-3 студента. При этом, в стране растут цены на продукты, на аренду жилья. Студенты просят кабмин рассмотреть вопрос о льготах на обучение для талантливых студентов, которые проявили себя в учебе, общественно-культурной деятельности, спорте. Иначе без поддержки мы можем потерять многих студентов, так как обучение в вузах становится все больше недоступным», — отметил нардеп.

Он также отметил, что до регионов не доходит информация о бюджетных квотах в зарубежных вузах.

«Молодежь хочет учиться на бюджете за рубежом, но они не знают, где брать информацию и куда подавать заявки. Нужно усилить работу в этом направлении», — добавил Бактыбек Чойбеков.
