Народный артист Кыргызстана Анатолий Адали 17 апреля 2026 года отметит 85-летие. За его плечами — почти шесть десятилетий на сцене, десятки ролей и целая жизнь, прожитая в театре и вместе с театром.
Сегодня он по-прежнему говорит о сцене так, будто каждый выход на нее — первый. С тем же внутренним волнением и уважением к зрителю и с той же благодарностью к профессии, которая стала судьбой.
«Я не думал, что стану актером»
— Вы столько лет на сцене. С чего все началось? Почему театр?
— Я, честно говоря, никогда не думал, что стану актером. Мечтал быть офицером. Я из офицерской семьи. Но жизнь, знаете, иногда выбирает за тебя дорогу.
Я закончил институт в 1968 году. Представляете, сколько лет прошло? Скоро, буквально через два года, будет 60 лет. Из них я 15 лет работал в России и Казахстане. И вот в 1981 году меня пригласили сюда, в театр русской драмы.
— Не было желания уехать, поменять театр?
— Были предложения. В начале 2000-х приглашали в Алматы, в театр имени Лермонтова. Обещали условия, квартиру... Но я уже тогда понимал — я не хочу начинать все заново.
У меня здесь появился свой зритель, своя сцена, своя жизнь. А там все пришлось бы строить с нуля. И я остался.
Я прикипел к этому городу. Прикипел к сцене. К людям.
«Выход на сцену - это всегда волнение»
— Даже сейчас, спустя десятилетия, вы волнуетесь перед выходом?
— До сих пор. И слава богу. Потому что если исчезает волнение — исчезает и живой театр.
Это не страх, это другое чувство. Оно подталкивает, заставляет быть честным на сцене.
Иногда смотришь на молодых актеров — кто-то приходит за два часа до спектакля, кто-то за двадцать минут. У каждого своя внутренняя подготовка. Но сцена все равно всех выравнивает.
— Роль не уходит сразу. Ты приходишь домой, занимаешься делами, ложишься спать — а внутри все еще идет спектакль.
Иногда начинаешь думать — здесь мог сделать иначе, здесь мог точнее. Это, наверное, профессиональное «самоедство». Но без этого нельзя.
«Театр - это проверка человека»
— Были сложные моменты в профессии?
— Конечно. Самое тяжелое — дебют. Когда ты никого не знаешь, тебя никто не знает, а тебе дают большую роль.
Помню свою первую серьезную работу — роль Первого секретаря. Ответственность огромная. Тогда было другое время, другая система, и сцена требовала особой точности.
Я очень переживал, примет ли труппа, примет ли зритель. Но именно в таких ситуациях человек и растет.
— Были случаи, когда хотелось все бросить?
— Нет. Никогда. Даже в самые трудные моменты.
Критика бывает разная. Иногда она ранит. Но если ты понимаешь, зачем ты на сцене — ты остаешься.
— Были у вас курьезные случаи?
— О, их много. Театр без этого невозможен.
Однажды во время спектакля я должен был «умирать» на сцене. Все по сценарию: раненый герой, прощание, финал. И вдруг мне в нос попадает хлебная крошка.
Я не могу дышать. А я же «умираю» — нельзя ни шевелиться, ни реагировать. И в этот момент вся сцена держится на том, что ты должен оставаться в образе.
В итоге я все-таки не выдержал и... чихнул. Мертвый герой — и вдруг чих. В зале взрыв смеха.
— Что для вас театр сегодня?
Это моя жизнь. Без преувеличения.
Театр — это способ понимать себя и других. Это место, где ты каждый раз заново проживаешь человеческие чувства.
Я долго не верил, когда говорили, что театр может быть сильнее экрана. Но теперь я знаю это по себе.
«Я прикипел к этой сцене навсегда»
За десятилетия работы Анатолий Адали стал частью театральной истории страны. Он прошел путь от молодого актера до народного артиста Кыргызстана, сыграл десятки ролей и получил высокие государственные награды, включая орден «Манаса» III степени.
В этих словах нет пафоса — только спокойная уверенность человека, который живет честно и до конца остается верен его Величеству театру!