Народный артист Кыргызстана Анатолий Адали 17 апреля 2026 года отметит 85-летие. За его плечами — почти шесть десятилетий на сцене, десятки ролей и целая жизнь, прожитая в театре и вместе с театром.

Сегодня он по-прежнему говорит о сцене так, будто каждый выход на нее — первый. С тем же внутренним волнением и уважением к зрителю и с той же благодарностью к профессии, которая стала судьбой.

«Я не думал, что стану актером»

— Вы столько лет на сцене. С чего все началось? Почему театр?

— Я, честно говоря, никогда не думал, что стану актером. Мечтал быть офицером. Я из офицерской семьи. Но жизнь, знаете, иногда выбирает за тебя дорогу.

Я закончил институт в 1968 году. Представляете, сколько лет прошло? Скоро, буквально через два года, будет 60 лет. Из них я 15 лет работал в России и Казахстане. И вот в 1981 году меня пригласили сюда, в театр русской драмы.

Фото предоставлено русским театром драмы

Я когда-то давал себе слово работать в одном театре не более трех-четырех лет. Знаете, почему? Потому что как-то расслабляешься, все приедается, все знакомы. Так и делал раньше. Пока не приехал во Фрунзе. Думал, поработаю года четыре и уеду. И вот скоро будет 45 лет. И ни разу не пожалел.

— Не было желания уехать, поменять театр?

— Были предложения. В начале 2000-х приглашали в Алматы, в театр имени Лермонтова. Обещали условия, квартиру... Но я уже тогда понимал — я не хочу начинать все заново.

У меня здесь появился свой зритель, своя сцена, своя жизнь. А там все пришлось бы строить с нуля. И я остался.

Я прикипел к этому городу. Прикипел к сцене. К людям.

«Выход на сцену - это всегда волнение»

— Даже сейчас, спустя десятилетия, вы волнуетесь перед выходом?

— До сих пор. И слава богу. Потому что если исчезает волнение — исчезает и живой театр.

Это не страх, это другое чувство. Оно подталкивает, заставляет быть честным на сцене.

Иногда смотришь на молодых актеров — кто-то приходит за два часа до спектакля, кто-то за двадцать минут. У каждого своя внутренняя подготовка. Но сцена все равно всех выравнивает.

— Роль не уходит сразу. Ты приходишь домой, занимаешься делами, ложишься спать — а внутри все еще идет спектакль.

Иногда начинаешь думать — здесь мог сделать иначе, здесь мог точнее. Это, наверное, профессиональное «самоедство». Но без этого нельзя.

Фото предоставлено русским театром драмы

«Театр - это проверка человека»

А бывает и наоборот — когда все получилось, и ты спокойно выдыхаешь. Но даже тогда внутри остается легкое послевкусие сцены.

— Были сложные моменты в профессии?

— Конечно. Самое тяжелое — дебют. Когда ты никого не знаешь, тебя никто не знает, а тебе дают большую роль.

Помню свою первую серьезную работу — роль Первого секретаря. Ответственность огромная. Тогда было другое время, другая система, и сцена требовала особой точности.

Я очень переживал, примет ли труппа, примет ли зритель. Но именно в таких ситуациях человек и растет.

— Были случаи, когда хотелось все бросить?

— Нет. Никогда. Даже в самые трудные моменты.

Критика бывает разная. Иногда она ранит. Но если ты понимаешь, зачем ты на сцене — ты остаешься.

Я видел, как актеры переживали тяжелую критику. Были актрисы, которые резали себе вены. Театр — это не только аплодисменты. Это и испытания.

Хлебная крошка

— О, их много. Театр без этого невозможен.

Однажды во время спектакля я должен был «умирать» на сцене. Все по сценарию: раненый герой, прощание, финал. И вдруг мне в нос попадает хлебная крошка.

Я не могу дышать. А я же «умираю» — нельзя ни шевелиться, ни реагировать. И в этот момент вся сцена держится на том, что ты должен оставаться в образе.

В итоге я все-таки не выдержал и... чихнул. Мертвый герой — и вдруг чих. В зале взрыв смеха.

— Что для вас театр сегодня?

Это моя жизнь. Без преувеличения.

Театр — это способ понимать себя и других. Это место, где ты каждый раз заново проживаешь человеческие чувства.

Фото предоставлено русским театром драмы

Иногда приходишь уставший, больной, но выходишь на сцену — и все меняется. Сцена лечит. Это удивительное состояние.

Я долго не верил, когда говорили, что театр может быть сильнее экрана. Но теперь я знаю это по себе.

«Я прикипел к этой сцене навсегда»

За десятилетия работы Анатолий Адали стал частью театральной истории страны. Он прошел путь от молодого актера до народного артиста Кыргызстана, сыграл десятки ролей и получил высокие государственные награды, включая орден «Манаса» III степени.

Фото предоставлено русским театром драмы

Но сам он говорит просто: «Я не представляю себя вне сцены. Это мой дом. Моя жизнь. Мой воздух».

В этих словах нет пафоса — только спокойная уверенность человека, который живет честно и до конца остается верен его Величеству театру!