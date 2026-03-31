Мэр Бишкека встретился с жителями аварийного дома на улице Фучика

В рамках поручения президента в Бишкеке состоялась рабочая встреча с жителями аварийного дома №20 на улице Фучика для определения дальнейших действий. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, Айбек Джунушалиев сообщил, что по данным Минстроя, дом находится под надзором ведомства два года. За это время техническое состояние объекта ухудшилось, и в настоящее время он находится в аварийном состоянии.

Глава города отметил, что владельцам будут предоставлены квартиры через ГИК с возможностью доплаты разницы на льготных условиях. Проведут оценку имущества, с каждым собственником организуют индивидуальную работу и заключат соответствующие соглашения. Коммерческие помещения будут рассматриваться наравне с жилыми.

Дом подлежит сносу, а земельный участок перейдет в муниципальную собственность.
Мэр Бишкека встретился с жителями аварийного дома на улице Фучика
