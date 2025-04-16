В городе Ош при сносе дома пострадала девочка. На нее упал кирпич

В Оше при сносе дома пострадала 11-летняя девочка. Информацию 24.kg подтвердили правоохранители.

Инцидент произошел 12 апреля в одном из домов на улице Навои города Оша. Муниципальные службы начали сносить дом, который построен за пределами красной линии. В доме оказался подросток — на нее упал кирпич.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации и начата доследственная проверка. Сотрудники муниципальных служб, участвовавшие в сносе дома, были допрошены. Назначены все необходимые экспертизы.

Напомним, в минувшие выходные в Оше начали сносить частные дома на улице Навои, построенные за красной линией. В связи с этим правозащитница Гульгакы Мамасалиева сделала видеообращение. Она съездила на место и отметила, что демонтаж объектов производится незаконно. По ее словам, у владельцев частных домов и бизнес-объектов есть правоустанавливающие документы.