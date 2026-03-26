23:12
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке ввели в эксплуатацию жилой дом после 10-летних судебных разбирательств

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев передал акт ввода в эксплуатацию 9-этажного жилого дома на 180 квартир на улице Ажыбек Баатыра. Об этом сообщили в ведомстве.

Объект построен компанией «Восток Строй Инвест», но 10 лет не вводился в эксплуатацию. Основной причиной стали судебные разбирательства с соседними субъектами, связанные с земельным участком.

Из-за отсутствия официального ввода в эксплуатацию жители не могли оформить квартиры на свое имя и сталкивались с трудностями при получении документов на недвижимость. Кроме того, много лет они оплачивали коммунальные услуги по промышленным тарифам.

Теперь многолетние проблемы урегулированы, и объект официально введен в эксплуатацию. Это позволит жителям оформить право собственности на квартиры, получить необходимые документы и пользоваться коммунальными услугами по установленным тарифам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367638/
просмотров: 164
Версия для печати
26 марта, четверг
23:01
В Бишкеке ввели в эксплуатацию жилой дом после 10-летних судебных разбирательств В Бишкеке ввели в эксплуатацию жилой дом после 10-летни...
22:43
В Бишкеке открывается уникальная выставка искусства эбру — рисования на воде
22:26
Сборная Кыргызстана по футболу (U-23) сыграла вничью с командой Сербии
22:25
В Узбекистане хотят запретить разводы в первый год брака
22:08
«Бишкектеплосеть» напоминает об изменении тарифа на горячую воду