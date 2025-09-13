17:16
Общество

За тройню. Камчыбек Ташиев подарил молодой матери трехкомнатную квартиру в Оше

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев подарил 26-летней жительнице Алайского района трехкомнатную квартиру в городе Оше. Видео опубликовал Region TV.

Отмечается, что кыргызстанка Нуржамал родила тройню — все мальчики.

«Депутат парламента Жанар Акаев написал мне письмо с просьбой оказать поддержку семье — у них не было своего дома», — сказал Камчыбек Ташиев, вручая женщине ключи от квартиры.

Ранее глава ГКНБ призывал кыргызстанок рожать как можно больше детей и увеличивать население страны.

Кроме того, Region TV сообщает, что Камчыбек Ташиев построил дом для 26-летнего пользователя коляски.
