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Общество

Техника безопасности. В Бишкеке несколько стройкомпаний получили предупреждение

В Бишкеке несколько стройкомпаний получили предупреждение за несоблюдение техники безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

По ее данным, управление государственного архитектурно-строительного контроля по городу на основании приказа министра строительства от 15 мая 2025 года «Об охране труда и технике безопасности» провело рейд по соблюдению строительных норм при возведении многоэтажных жилых домов в столице.

В результате управление выдало и передало для исполнения предупредительные письма следующим обществам с ограниченной ответственностью: «Аалам Строй», «Эм ЭС Билдинг», «Маэстро Кей Джи», «Дельмар Групп», «Арай», «ГлавГрадоСтрой» и «Гарант Строй Инвест».

По итогам работы в отношении указанных строительных организаций проведут проверку в соответствии с законодательством. В случае несоблюдения правил техники безопасности в Минстрой направят соответствующее письмо об отзыве строительных лицензий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330261/
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