В Бишкеке приостановили стройку многоэтажки. Не соблюдали технику безопасности

В Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства поступило видеообращение о нарушении правил технической безопасности на строительном объекте по адресу: улица Симферопольская, 8. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники Бишкекского городского управления государственного архитектурно-строительного контроля провели полную проверку объекта, по итогам которой приняты административные меры.

«На объекте, где ОсОО «Нур Имарат Курулуш» возводит многоэтажный жилой дом, не предусмотрена безопасная зона для третьих лиц. Также выявлены нарушения требований охраны труда и строительных норм. До их устранения принято решение о временной приостановке строительно-монтажных работ. Кроме того, составлен акт, а по итогам рассмотрения протокола вынесено постановление о наложении административного штрафа», — говорится в сообщении.