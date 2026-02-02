В 2025 году на производстве в КР погибли 63 человека

Как сообщает Служба по контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, 28 инспекторов в 2025 году провели 1 тысячу 173 проверки и выявили 1 тысячу 885 нарушений трудового законодательства.

По результатам проверок были выданы обязательные к исполнению предписания. В числе происшествий – 161 пострадавшие, из них 94 человека получили тяжелые травмы, 63 – погибли.

Суммы наложенных штрафов составили 8,838 миллиона сомов, из которых оплачено 6,936 миллиона сомов.

Компенсации семьям погибших работников достигли 111 миллионов сомов. Общая сумма начисленной заработной платы сотрудникам – 14,726 миллиона сомов.

В рамках работы службы проведено 120 судебных экспертных участий, 236 обучающих мероприятий по охране труда, обработано 1 тысяча 306 письменных обращений граждан и проведены 6 тысяч 541 устная консультация.

Служба подчеркивает, что систематический контроль за соблюдением трудового законодательства направлен на защиту прав работников, повышение трудовой дисциплины и обеспечение безопасности на рабочих местах.