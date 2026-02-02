12:04
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

В 2025 году на производстве в КР погибли 63 человека

Как сообщает Служба по контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, 28 инспекторов в 2025 году провели 1 тысячу 173 проверки и выявили 1 тысячу 885 нарушений трудового законодательства.

По результатам проверок были выданы обязательные к исполнению предписания. В числе происшествий – 161 пострадавшие, из них 94 человека получили тяжелые травмы, 63 – погибли.

Суммы наложенных штрафов составили 8,838 миллиона сомов, из которых оплачено 6,936 миллиона сомов.

Компенсации семьям погибших работников достигли 111 миллионов сомов. Общая сумма начисленной заработной платы сотрудникам – 14,726 миллиона сомов.

В рамках работы службы проведено 120 судебных экспертных участий, 236 обучающих мероприятий по охране труда, обработано 1 тысяча 306 письменных обращений граждан и проведены 6 тысяч 541 устная консультация.

Служба подчеркивает, что систематический контроль за соблюдением трудового законодательства направлен на защиту прав работников, повышение трудовой дисциплины и обеспечение безопасности на рабочих местах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360164/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
В частной школе Бишкека выявили нарушения требований безопасности детей
В 2025 году в Кыргызстане в результате ДТП погибли 900 граждан
Нарушения техники безопасности на стройке выявили в Ошской области
Сколько платить за перевод сельхозземель: проект вынесли на обсуждение
Три альпиниста погибли при восхождении на пик «Локомотив» в Казахстане
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Минстрой отреагировал на жалобу жителей и остановил стройку в 10-м микрорайоне
Мэрия Бишкека отзывает иски по земельным участкам в «Киргизии-1»
Более 8 миллионов сомов выделили малообеспеченным в Бишкеке на покупку угля
За девять месяцев 2025 года 51 человек погиб на производстве в Кыргызстане
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
12:00
Кирилл Хомяков: КР может стать криптохабом региона, если удержит темп реформ Кирилл Хомяков: КР может стать криптохабом региона, есл...
11:41
Депутат ЖК предлагает бороться с разводами раздельными общежитиями для студентов
11:40
В Верховном суде перенесли рассмотрение дела журналистки Махабат Тажибек кызы
11:39
В странах ЕАЭС продолжат мониторинг развития транспортных коридоров
11:38
В Кыргызстане продолжается работа по сокращению стихийных свалок