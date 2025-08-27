Опасная стройка рядом с жилым комплексом: бишкекчане бьют тревогу

В Бишкеке на детскую площадку упал строительный элемент с площадки возводимого рядом 25-этажного жилого дома. Об этом 24.kg сообщила жительница комплекса «Флоренция», расположенного возле стройки.

«В непосредственной близости от нашей территории строительная компания N-Group возводит 25-этажный жилой дом. Несмотря на неоднократные обращения с нашей стороны, руководство стройки игнорирует требования обеспечить должный уровень безопасности на строительной площадке», — сообщила женщина.

По ее словам, на детскую площадку, расположенную на территории комплекса, с большой высоты упало металлическое крепление, используемое в строительстве. Это произошло днем, когда на площадке находились дети. В тот же день аналогичный инцидент произошел на гостевом паркинге.

Жители обращались к представителям строительной компании с просьбой установить защитный козырек, который мог бы предотвратить подобные случаи.

24.kg обратилось за официальным комментарием в строительную компанию.

«По поводу падения двух щитов строительного ограждения на объекте Gravity 23 августа сообщаем, что на всех наших объектах установлены защитные конструкции и соблюдены все меры безопасности. Падение щитов связано с тем, что во время монтажа ограждений на наружных лесах сильный ветер вырвал щиты из рук работников», — прокомментировали в N-Group.

В стройкомпании отметили, что сразу после происшествия ограждение безопасно подняли, приняты все меры по усилению безопасности, а дальнейшие работы согласованы со службой технической безопасности. Проведены встречи с жителями и представителями ТСЖ для разъяснения ситуации и подтверждения мер безопасности.

«Мы убедились, что никто не пострадал, очень сожалеем о доставленных неудобствах и приносим искренние извинения. Подчеркиваем, что подобных случаев ранее не происходило. В связи с этим компания N‑Group приняла решение, что впредь во время сильных ветров работы на наружных лесах не будут проводиться, либо ограждения будут дополнительно закрепляться проволокой», — сообщили в строительной компании.

