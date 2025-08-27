16:05
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

Опасная стройка рядом с жилым комплексом: бишкекчане бьют тревогу

В Бишкеке на детскую площадку упал строительный элемент с площадки возводимого рядом 25-этажного жилого дома. Об этом 24.kg сообщила жительница комплекса «Флоренция», расположенного возле стройки.

«В непосредственной близости от нашей территории строительная компания N-Group возводит 25-этажный жилой дом. Несмотря на неоднократные обращения с нашей стороны, руководство стройки игнорирует требования обеспечить должный уровень безопасности на строительной площадке», — сообщила женщина.

По ее словам, на детскую площадку, расположенную на территории комплекса, с большой высоты упало металлическое крепление, используемое в строительстве. Это произошло днем, когда на площадке находились дети. В тот же день аналогичный инцидент произошел на гостевом паркинге.

Жители обращались к представителям строительной компании с просьбой установить защитный козырек, который мог бы предотвратить подобные случаи.

24.kg обратилось за официальным комментарием в строительную компанию.

«По поводу падения двух щитов строительного ограждения на объекте Gravity 23 августа сообщаем, что на всех наших объектах установлены защитные конструкции и соблюдены все меры безопасности. Падение щитов связано с тем, что во время монтажа ограждений на наружных лесах сильный ветер вырвал щиты из рук работников», — прокомментировали в N-Group.

В стройкомпании отметили, что сразу после происшествия ограждение безопасно подняли, приняты все меры по усилению безопасности, а дальнейшие работы согласованы со службой технической безопасности. Проведены встречи с жителями и представителями ТСЖ для разъяснения ситуации и подтверждения мер безопасности.

«Мы убедились, что никто не пострадал, очень сожалеем о доставленных неудобствах и приносим искренние извинения. Подчеркиваем, что подобных случаев ранее не происходило. В связи с этим компания N‑Group приняла решение, что впредь во время сильных ветров работы на наружных лесах не будут проводиться, либо ограждения будут дополнительно закрепляться проволокой», — сообщили в строительной компании.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341174/
просмотров: 599
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о тишине не для них. Бишкекчане жалуются на ночные работы на заводе Ленина
Полпред Нарына пожаловался главе ГКНБ на нехватку стройматериалов и рабочих
Жильцы дома на Жибек Жолу не могут спать из-за шумной стройки
Минстрой проверяет падение строительной стойки во двор частного дома
В Бишкеке железная балка со стройки упала прямо во двор частного дома
Город не спит. Жители жалуются на ночную стройку
Техника безопасности. В Бишкеке несколько стройкомпаний получили предупреждение
На стройке в Бишкеке незаконно работали мигранты. Задержаны организаторы
На кран без страховки. На стройке в Бишкеке работают нелегальные мигранты
Большинство работодателей не скрывают несчастные случаи на производстве в КР
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бизнес
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Красивый номер со&nbsp;скидкой в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
27 августа, среда
16:00
Кустарников не будет, туи — для красоты. Мэр Бишкека об озеленении столицы Кустарников не будет, туи — для красоты. Мэр Бишкека об...
15:27
Опасная стройка рядом с жилым комплексом: бишкекчане бьют тревогу
15:06
Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной
15:00
Последствия селя в Абшыр-Ате. За миллионный ущерб ответит «маленький человек»
14:57
Милиционера задержали по подозрению в мошенничестве в Ошской области