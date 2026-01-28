В частной школе Бишкека выявили нарушения требований безопасности детей

Сегодня по обращению горожан с участием заместителя мэра Виктории Мозгачевой состоялся выездной осмотр рабочей группой частной школы «Креатив Таалим». Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В ходе осмотра установлено, что на территории образовательного учреждения допущены серьезные нарушения обязательных норм безопасности.

«Зафиксированы свободный доступ к котельной, относящейся к объектам повышенной опасности, и наличие открытого котлована. На прилегающей территории выявлены факты антисанитарии, отсутствуют ограждения и иные ограничительные меры, что создает опасность жизни и здоровью детей. В школе используется оборудование, не оснащенное сооружениями для очистки уходящих газов при сжигании твердого топлива, что наносит вред окружающей среде. Руководству организации поручено проработать возможность установки современного оборудования для очистки газов», — говорится в сообщении.

По итогам осмотра руководству частной школы «Креатив Таалим» поставлена задача в кратчайшие сроки принять меры по приведению территории и помещений в надлежащее состояние. В ближайшие дни необходимо организовать мероприятия по обеспечению полной безопасности детей, включая ограждение особо опасных зон. В случае неисполнения требований будут приняты меры в рамках действующего законодательства.