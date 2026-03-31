Общество

В Чуйской области обсудили ход сельскохозяйственной переписи

Фото Нацстаткома

Председатель Национального статистического комитета Кыргызской Республики Бактыбек Кудайбергенов в рамках рабочей поездки в Чуйскую область провел совещание с полпредом президента в регионе и руководителями районных госадминистраций и мэров городов Кант, Токмок и Кара-Балта.

В Кыргызстане началась сельскохозяйственная перепись

По данным пресс-службы Нацстаткома, Чуйская область занимает стратегически важное место в сельском хозяйстве Кыргызстана: здесь сосредоточено около 33 процентов посевных площадей и производится порядка 25 процентов всей сельхозпродукции.

Поэтому от качества и полноты данных переписи напрямую зависит объективная картина развития отрасли и принятие эффективных государственных решений.

Особое внимание в ходе совещания уделено необходимости активизации разъяснительной работы среди населения. Участникам рекомендовано обеспечить информирование граждан о целях сельскохозяйственной переписи и важности предоставления достоверных данных.

Напомним, перепись началась 20 марта и продлится до апреля.
