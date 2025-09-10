В ходе переписи в КР уточнят фактическое состояние сельхозземель

В ходе переписи, запланированной на ноябрь 2025 года, уточнят фактическое состояние сельскохозяйственных земель. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист отдела статистических переписей и геоинформационных систем Нацстаткома Бактыбек Орозбаев.

По его словам, последняя перепись проводилась 22 года назад.

«За этот период произошли значительные изменения в сельском хозяйстве. Ни для кого не секрет, что на отдельных землях могли быть построены жилые дома или на пастбищах могли появиться многолетние насаждения. Поэтому мы должны дать фактическое состояние земель по итогам переписи. Для ее подготовки и проведения создана республиканская комиссия», — сказал Бактыбек Орозбаев.

Он добавил, что всего разработано четыре формы:

первая — для айыльных аймаков, включая информацию об их местоположении, имеющейся инфраструктуре, наличии земель, в том числе пашни и богары, а также сельхозтехники по годам выпуска;

вторая — для юридических лиц, занимающихся сельхозпроизводством;

третья — для личных подсобных хозяйств (местоположение, цели производства сельхозпродукции, площадь сельхозугодий и неиспользуемой пашни, виды выращиваемых культур, сорта семян, наличие теплиц, использование удобрений и методы защиты культур, виды сельхозживотных и другое);

четвертая — для дачных участков.

Сельхозперепись пройдет с 1 по 20 ноября. Ранее проводилась пробная перепись в нескольких селах республики.