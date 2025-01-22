Более 6 миллионов голов домашней птицы насчитано в Кыргызстане

В Кыргызстане продолжается ежегодная республиканская перепись сельскохозяйственных животных и домашней птицы. Сотрудники департамента племенного животноводства, пастбищ и кормов Минсельхоза проводят контрольные мероприятия в четырех областях страны: Нарынской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Баткенской. Об этом сообщили в ведомстве.
Как отмечается, целью переписи является получение актуальных данных о поголовье скота и птицы, что необходимо для эффективного планирования и развития аграрного сектора. Результаты текущего учета будут опубликованы до конца февраля.
В преддверии публикации новых сведений стали известны результаты прошлогодней переписи. Согласно им, поголовье скота и птицы в республике составило:
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домашняя птица: 6 миллионов 988 тысяч 968 голов;
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крупный рогатый скот: 1 миллион 802 тысячи 299 голов;
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яки: 59 тысяч 142 головы;
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лошади: 542 тысячи 527 голов;
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овцы и козы: 6 миллионов 216 тысяч 125 голов.