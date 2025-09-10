«Многие кыргызстанцы думают, что сельскохозяйственная перепись нужна для увеличения налоговой базы, но это категорически не так», — заявил в эфире «Биринчи радио» главный специалист отдела статистических переписей и геоинформационных систем Нацстаткома Бактыбек Орозбаев.

По его словам, мероприятие проводится исключительно в статистических целях.

«Нам нужны только данные, конфиденциальность будет соблюдаться, фамилии землепользователей не указываются. Конечно, многие могут нечестно ответить или не пустить на территорию личного хозяйства. В связи с этим нужно неустанно проводить разъяснительные работы. Задействованы органы местного самоуправления и внутренних дел», — сказал Бактыбек Орозбаев.

Он отметил, что из-за одного-двух деревьев и маленьких огородов эксперты рекомендовали не держать переписчиков.

Сельхозперепись пройдет в КР с 1 по 20 ноября.