Предоставлять честные данные о числе скота просит кыргызстанцев Минводсельпром

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков призывает кыргызстанцев предоставлять честные данные о числе скота в ходе сельскохозяйственной переписи.
Он отметил, что некоторые, не понимая цели учета, могут скрывать число домашнего скота, птицы или состояние своих хозяйств.
Это связано с ошибочным мнением, что перепись может в будущем стать основанием для отказа в социальных выплатах или введения дополнительного налога, считает чиновник.
«Сельскохозяйственная перепись не влияет на социальные выплаты, не волнуйтесь», — сказал он.
Кампания важна для определения точного числа поголовья скота в стране. Данные необходимы для своевременной вакцинации животных, правильного планирования ветеринарных мероприятий и обеспечения достаточного объема вакцин.
Напомним, перепись скота стартует в республике 20 марта. Она проводится один раз в десять лет и является общенациональной. Однако последние 22 года перепись не проводилась.
Перепись позволит получить точные данные по таким показателям, как:
- численность и структура сельскохозяйственных предприятий и хозяйств всех форм собственности;
- виды и объемы сельскохозяйственного производства;
- наличие земельных, трудовых и материальных ресурсов;
- поголовье скота и домашней птицы;
- особенности ведения фермерского хозяйства и уровень механизации.