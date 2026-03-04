С 20 марта в Кыргызстане стартует сельскохозяйственная перепись

С 20 марта по 10 апреля в Кыргызстане пройдет сельскохозяйственная перепись. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила руководитель аппарата Национального статистического комитета КР Эльмира Алымкулова.

По ее словам, такое мероприятие проводится один раз в десять лет и является общенациональным. Однако последние 22 года перепись не проводилась.

Перепись позволит получить точные данные по таким показателям, как:

численность и структура сельскохозяйственных предприятий и хозяйств всех форм собственности;

виды и объемы сельскохозяйственного производства;

наличие земельных, трудовых и материальных ресурсов;

поголовье скота и домашней птицы;

особенности ведения фермерского хозяйства и уровень механизации.

«Все это даст нам большую картину, как развивается страна в этом направлении. Объективная информация нужна для аграрной политики и прогнозирования инвестиций в сектор. В этой переписи мы полностью уходим от бумажных носителей и переходим на электронный формат. Информация будет передаваться на центральный сервер Нацстаткома, он будет защищен по всем каналам связи. Это гарантирует конфиденциальность и оперативность всех данных», — сказала Эльмира Алымкулова.

Она отметила, что всего на местах наберут 6 тысяч 791 временного сотрудника (переписчиков, регистраторов, инструкторов, контролеров и координаторов). За свою работу они получат зарплату, утвержденную кабмином.