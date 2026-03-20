В Кыргызстане началась сельскохозяйственная перепись

В Кыргызстане сегодня началась сельскохозяйственная перепись. Она проводится один раз в десять лет и является масштабным общенациональным статистическим мероприятием.
Ранее Национальный статистический комитет отмечал, что акция направлена на получение полной, объективной и достоверной информации о состоянии и структуре сельского хозяйства страны.
Собранные данные станут ключевым инструментом для разработки эффективной аграрной политики, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий.
Перепись позволит получить точные сведения по таким показателям, как:
- численность и структура сельскохозяйственных предприятий и хозяйств всех форм собственности;
- виды и объемы сельскохозяйственного производства;
- наличие земельных, трудовых и материальных ресурсов;
- поголовье скота и домашней птицы;
- особенности ведения фермерского хозяйства и уровень механизации.
Завершение акции планируется на апрель 2026 года.