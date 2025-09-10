12:20
Общество

Сельскохозяйственная перепись в Кыргызстане пройдет в электронном формате

В Кыргызстане сельскохозяйственная перепись, запланированная на ноябрь 2025 года, пройдет в электронном формате с использованием мобильного приложения на русском и кыргызском языках. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист отдела статистических переписей и геоинформационных систем Нацстаткома Бактыбек Орозбаев.

По его словам, это крупное госмероприятие должно проводиться раз в десять лет.

«После развала Советского Союза национальная статистическая система провела перепись в 2002-2003 годах в два этапа. После этого 22 года по объективным и субъективным причинам такое мероприятие не проводилось. Поэтому в ноябре пройдет вторая национальная сельхозперепись в суверенной КР», — сказал Бактыбек Орозбаев.

Он отметил, что в прошлом переписчики носили огромные сумки и заполняли все в бумажном формате. Электронный формат апробирован в 2022-м во время переписи населения и получил положительные отзывы.

«В целях защиты конфиденциальности и безопасности информации, получаемой от населения, разработали приложение, доступное только рабочему персоналу. У каждого работника будут свои логин и пароль для входа в систему», — подчеркнул Бактыбек Орозбаев.

Основные цели переписи:

  • получение полных объективных и достоверных данных по ключевым сельскохозяйственным показателями, соответствующим международным стандартам;
  • выявление структурных социальных изменений в сельском хозяйстве для изучения тенденций развития аграрного сектора;
  • получение информации о структуре местных территориальных единиц для ведения политики на региональном уровне.

Переписи подлежат:

  • сельскохозяйственные государственные и коллективные хозяйства;
  • подсобные хозяйства учебных заведений, промышленных, транспортных, строительных и других предприятий и организаций;
  • крестьянские (фермерские) хозяйства;
  • хозяйства индивидуальных предпринимателей;
  • личные подсобные хозяйства населения (включая коллективные сады и огороды).
