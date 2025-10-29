В Кыргызстане перенесли сроки проведения сельскохозяйственной переписи. Решение принял кабинет министров.

Уточняется, что она пройдет в период с 20 марта по 10 апреля 2026 года.

Напомним, сельскохозяйственная перепись проводится один раз в десять лет и является масштабным общенациональным статистическим мероприятием. Оно направлено на получение полной, объективной и достоверной информации о состоянии и структуре сельского хозяйства страны.

Как отметили в кабмине, собранные данные станут ключевым инструментом для разработки эффективной аграрной политики, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий.

Перепись позволит получить точные данные по таким показателям, как:

численность и структура сельскохозяйственных предприятий и хозяйств всех форм собственности;

виды и объемы сельскохозяйственного производства;

наличие земельных, трудовых и материальных ресурсов;

поголовье скота и домашней птицы;

особенности ведения фермерского хозяйства и уровень механизации.

Завершение акции планируется на апрель 2026 года.