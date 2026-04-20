Презентация трилогии «Манас» на дунганском языке прошла в Бишкеке

В Бишкеке состоялась презентация трилогии эпоса «Манас» на дунганском языке. В книгу вошли части «Манас», «Семетей» и «Сейтек».

Как сообщили организаторы, перевод выполнила кандидат филологических наук Фатима Машинхаева. Работа заняла около четырех-пяти лет.

Церемонию организовал Национальный театр «Манас». В мероприятии приняли участие экс-госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, депутаты Жогорку Кенеша, представители Ассамблеи народа Кыргызстана, общественного объединения дунган, деятели культуры и гости.

Во время презентации участникам рассказали о культурном значении эпоса. Также прозвучали отрывки из «Манаса».

Эпос «Манас» считается одним из крупнейших устных произведений мирового наследия и занимает особое место в культуре кыргызского народа. В 2013 году искусство исполнения эпоса включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.