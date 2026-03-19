11:01
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Техноблог

Мобильное приложение «Булак» поможет подготовиться к Общереспубликанскому тесту

В Кыргызстане запустили бесплатное мобильное приложение «Булак» для подготовки к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра просвещения по цифровому развитию Лира Самыкбаева.

По ее словам, приложение разработали совместно с департаментом развития качества образования и Центром оценки в образовании и методов обучения — организацией, ответственной за проведение ОРТ.

Читайте по теме
«Самая главная цель — сделать подготовку к тесту доступной для всех. В стране много платных курсов, но не все могут их посещать, особенно в отдаленных регионах. Сейчас в приложении более 12 тысяч заданий с ответами по различным категориям, которые часто встречаются в ОРТ. Надеемся, что «Булак» станет надежным помощником каждому ученику», — сказала Лира Самыкбаева.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования ранее не требовались.

Сейчас проводится регистрация на ОРТ-2026. Запись продлится до 2 апреля.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/366652/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Популярные новости
Бизнес
19 марта, четверг
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 марта Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 март...
10:57
Систему электронной записи в школу обновят в Кыргызстане
10:55
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
10:50
KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
10:48
Задания ОРТ составляют на основе школьного стандарта — ЦООМО