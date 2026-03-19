Мобильное приложение «Булак» поможет подготовиться к Общереспубликанскому тесту

В Кыргызстане запустили бесплатное мобильное приложение «Булак» для подготовки к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра просвещения по цифровому развитию Лира Самыкбаева.

По ее словам, приложение разработали совместно с департаментом развития качества образования и Центром оценки в образовании и методов обучения — организацией, ответственной за проведение ОРТ.

«Самая главная цель — сделать подготовку к тесту доступной для всех. В стране много платных курсов, но не все могут их посещать, особенно в отдаленных регионах. Сейчас в приложении более 12 тысяч заданий с ответами по различным категориям, которые часто встречаются в ОРТ. Надеемся, что «Булак» станет надежным помощником каждому ученику», — сказала Лира Самыкбаева.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования ранее не требовались.

Сейчас проводится регистрация на ОРТ-2026. Запись продлится до 2 апреля.