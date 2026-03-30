Дом художника в Бишкеке находится на территории, входящей в охранную зону № 1, где ничего строить нельзя. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщила эксперт по земельным вопросам Калича Умуралиева.

По ее словам, все памятники культуры должны сохраняться, максимум реставрироваться. В данном же случае речь идет о сносе.

«Здесь возникает противоречие с указом президента о сохранности исторического наследия. Дом художника был включен в реестр памятников исторического наследия. Вывели его из реестра или нет? Когда вывели? Никто не знает и информацию не дает. Кроме того, нарушается конституционное право частной собственности», — сказала Калича Умуралиева.

Она добавила, что администрация президента не может вмешиваться в вопросы развития инфраструктуры города.

Читайте по теме Снос Дома художника. Постановление мэрии Бишкека обжаловали в суде

«Управделами просят передать территорию в госсобственность, но близлежащее здание Минэкономики это и есть госсобственность. Выходит, что они просто хотят подмять под себя все, снести Минэконом — это шикарное здание, которое простоит еще 20 лет, шикарное здание Дома художника, про разрушенное здание типографии «Эркин-Тоо» уже не говорю. При принудительном изъятии земли возникает вопрос компенсации по рыночной цене. Но тут право частной собственности обменивается на арендные отношения. Это абсолютно несоразмерно. Нельзя трогать эти памятники», — отметила Калича Умуралиева.

Заместитель мэра Азамат Кадыров подчеркнул, что проекта на указанный земельный участок у муниципалитета нет.

«Как такового вопрос лишения художников их объекта не стоит. Стоит вопрос передачи земли в госсобственность. В том районе есть проект инвестиционного характера, где выставляется ряд требований, в том числе вопрос сохранения исторического объекта. Многие здания муниципалитет восстанавливает. К примеру, здание «Айпери» на Исанова/Чуй раньше использовалось в различных целях. Объект был передан инвестору, но полный исторический облик был восстановлен», — сказал он.

Азамат Кадыров добавил, что художников на улице никто не оставит.

Что планируется построить на изъятом участке, на заседании не уточнили.