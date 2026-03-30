В Иссык-Куль выпущено 3 миллиона мальков рыбы

Сотрудниками регионального акклиматизационного и рыбоводно-воспроизводственного отдела в Тонском районе при департаменте рыбопромышленного комплекса было проведено мероприятие по выпуску мальков сиг-лудоги в озеро Иссык-Куль. Об этом сообщает Минводсельхоз.

По его данным, мероприятие прошло комиссионно при участии представителей Туристическо-экологической милиции, научных специалистов Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, сотрудников Тонского районного ветеринарного управления, а также местных жителей.

В рамках мероприятия всего было выпущено 3 миллиона мальков рыбы сиг-лудоги с целью зарыбления рыболовных участков озера Иссык-Куль:

• в участок 18 — 500 тысяч мальков;

• в участок 7 — 500 тысяч мальков;

• в участок 13 — 1 миллион мальков;

• в участок 40 — 1 миллион мальков.