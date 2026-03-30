Общество

В Иссык-Куль выпущено 3 миллиона мальков рыбы

Сотрудниками регионального акклиматизационного и рыбоводно-воспроизводственного отдела в Тонском районе при департаменте рыбопромышленного комплекса было проведено мероприятие по выпуску мальков сиг-лудоги в озеро Иссык-Куль. Об этом сообщает Минводсельхоз.

По его данным, мероприятие прошло комиссионно при участии представителей Туристическо-экологической милиции, научных специалистов Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, сотрудников Тонского районного ветеринарного управления, а также местных жителей.

В рамках мероприятия всего было выпущено 3 миллиона мальков рыбы сиг-лудоги с целью зарыбления рыболовных участков озера Иссык-Куль:

• в участок 18 — 500 тысяч мальков;
• в участок 7 — 500 тысяч мальков;
• в участок 13 — 1 миллион мальков;
• в участок 40 — 1 миллион мальков.
Материалы по теме
На Иссык-Куле произошло серьезное ДТП. Есть жертвы
В реки Суусамыр и Кокомерен выпустили 5 тысяч мальков
В озеро Сон-Куль выпущено 4 миллиона мальков рыбы
В Орто-Токойское водохранилище выпущено 1,2 миллиона мальков рыбы сиг-лудога
В реки, впадающие в Иссык-Куль, выпущено 582 тысячи мальков форели
Скоро турсезон. На Иссык-Куле возобновят проверку очистных сооружений
Экологии Иссык-Куля посвятят полнометражный документальный фильм
Как менялся уровень воды в озере Иссык-Куль, показал глава НАН КР
Депутат озаботился состоянием озера Иссык-Куль
Жители Чок-Тала: Мы не можем получить 5 соток, пока земли продают гектарами
