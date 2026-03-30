Будьте осторожнее. В Кыргызстане начался сезон клещей

С наступлением тепла в республике начался сезон клещей — зарегистрировано 17 случаев укусов насекомых. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, случаи зарегистрировали в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Как правило, первый пик активности клещей приходится на конец апреля — начало мая, а второй — на август — сентябрь. Но все зависит от погоды.

Департамент напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту:

на дачных и приусадебных участках;

в лесах и лесопарковых зонах;

в городских парках и зонах отдыха.

Укус клеща может привести к развитию ряда опасных заболеваний, среди которых наиболее серьезным является клещевой вирусный энцефалит. Это заболевание поражает центральную нервную систему и может вызвать тяжелые последствия — от длительной инвалидности до летального исхода.

Чтобы минимизировать риск укуса клеща:

надевайте светлую, закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами;

регулярно осматривайте одежду и открытые участки тела во время прогулки и по ее завершении;

используйте репелленты, отпугивающие клещей, строго по инструкции;

избегайте высокой травы и кустарников, особенно вдоль троп и на опушках леса.

При обнаружении клеща на теле нужно его удалить как можно скорее. Для этого следует использовать пинцет с тонкими кончиками: захватите клеща как можно ближе к коже и аккуратно, без рывков, вытяните вертикально вверх. Можно использовать нитку (нужно завязать прочную нить в узел как можно ближе к хоботку клеща, затем медленно покачивать и вытягивать его вверх).

Затем надо обработать место укуса антисептиком (йод, спирт), вымыть руки с мылом.

Клеща рекомендуется сохранить, поместив в небольшую баночку или пакет, и обратиться в территориальную санитарно-эпидемиологическую службу для определения вида клещей на инфицированность.