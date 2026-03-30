Общество
Сюжет: Полезные советы

Будьте осторожнее. В Кыргызстане начался сезон клещей

С наступлением тепла в республике начался сезон клещей — зарегистрировано 17 случаев укусов насекомых. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, случаи зарегистрировали в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Как правило, первый пик активности клещей приходится на конец апреля — начало мая, а второй — на август — сентябрь. Но все зависит от погоды.

Департамент напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту:

  • на дачных и приусадебных участках;
  • в лесах и лесопарковых зонах;
  • в городских парках и зонах отдыха.

Укус клеща может привести к развитию ряда опасных заболеваний, среди которых наиболее серьезным является клещевой вирусный энцефалит. Это заболевание поражает центральную нервную систему и может вызвать тяжелые последствия — от длительной инвалидности до летального исхода.

Чтобы минимизировать риск укуса клеща:

  • надевайте светлую, закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами;
  • регулярно осматривайте одежду и открытые участки тела во время прогулки и по ее завершении;
  • используйте репелленты, отпугивающие клещей, строго по инструкции;
  • избегайте высокой травы и кустарников, особенно вдоль троп и на опушках леса.

При обнаружении клеща на теле нужно его удалить как можно скорее. Для этого следует использовать пинцет с тонкими кончиками: захватите клеща как можно ближе к коже и аккуратно, без рывков, вытяните вертикально вверх. Можно использовать нитку (нужно завязать прочную нить в узел как можно ближе к хоботку клеща, затем медленно покачивать и вытягивать его вверх).

Затем надо обработать место укуса антисептиком (йод, спирт), вымыть руки с мылом.

Клеща рекомендуется сохранить, поместив в небольшую баночку или пакет, и обратиться в территориальную санитарно-эпидемиологическую службу для определения вида клещей на инфицированность.
Материалы по теме
Анемия у детей: педиатр рассказала о причинах, симптомах и профилактике
С начала 2026 года в Кыргызстане выросла заболеваемость сифилисом и ОРВИ
Новый тест по слюне поможет выявлять болезнь Паркинсона — исследование
При каких заболеваниях встречается анемия, рассказали врачи
Более 80 процентов смертей в Кыргызстане связаны с неинфекционными заболеваниями
Врач назвал главную причину проблем со спиной у молодежи в Кыргызстане
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 7,7 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
До 40 процентов случаев рака можно предотвратить. Причины и симптомы
Внедрить нацрегистр пациентов с хронической болезнью почек предлагают в КР
До 80 процентов случаев рака органов полости рта связаны с употреблением насвая
Популярные новости
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
Бизнес
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
Вакансия. Постоянному представительству АБР в&nbsp;КР требуется помощник по&nbsp;логистике Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
