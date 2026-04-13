Кипятите молоко. Чем опасен бруцеллез, рассказали врачи

Бруцеллез в тяжелых формах способен привести человека к инвалидизации. Об этом предупреждает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

1 Что такое бруцеллез? Это инфекционное заболевание, при котором поражаются разные органы и системы организма, а клиническая картина не имеет четко выраженной специфичности. Бруцеллез — зоонозная инфекция, это значит, что ее возбудитель передается человеку от больных животных. Болезнь часто переходит в хроническую форму, в тяжелых случаях может привести к инвалидизации.

2 Источник заражения Возбудитель бруцеллеза — бактерия рода Brucella. Выделено восемь разновидностей бруцелл, шесть из которых опасны для людей. Бруцеллы адаптированы к внешним условиям: выдерживают низкие температуры, сохраняются в почве, на коже и в шерсти животных, воде, молоке, замороженном мясе. В этих условиях бактерии могут жить от 1,5 до 5 месяцев. Кипячение убивает микроорганизмы мгновенно. При нагреве до 60 градусов Цельсия они погибают в течение 30 минут. Тяжесть болезни зависит от того, каким видом бруцелл она вызвана. Острые и тяжелые случаи заболевания чаще вызывает Brucellamelitensis. Источник заражения бруцеллезом — животные. Человеку в основном инфекция передается от коров, коз, овец, свиней. Реже от верблюдов, лошадей и других животных. Бактерия содержится в различных биологических жидкостях животных — молоко, испражнения, околоплодные воды. Чаще всего заражение происходит при употреблении человеком зараженного молока и продуктов его переработки (кумыс, брынза, сыр), обработке шкур, кожи больных животных.

3 Пути передачи бруцеллеза: фекально-оральный — через воду и пищу;

контактно-бытовой — бактерия внедряется через микроповреждения кожи и слизистых оболочек;

аэрогенный — вдыхание зараженной пыли. Заразиться фекально-оральным путем чаще других рискуют люди, употребляющие молоко и молочные продукты без термической обработки. Контактно-бытовой и аэрогенный пути передачи встречаются реже. В основном они являются причиной болезни у тех, кто ухаживает за животными, обрабатывает полученные от них продукты и сырье. Если бруцеллезом болеет беременная женщина, высока вероятность заражения плода или передача инфекции младенцу при кормлении грудью.

4 Симптомы бруцеллеза у человека Длительность инкубационного периода — от одной до восьми недель, в среднем — две-четыре недели. Она зависит от формы заболевания. При острой инкубационный период короче, при латентном носительстве может достигать трех месяцев. Для всех форм бруцеллеза в начальной стадии характерны следующие симптомы: общая инфекционная интоксикация — слабость, недомогание, головная боль, бессонница;

гипертермия или лихорадка — длительное повышение температуры тела до субфебрильных цифр (до 38 градусов Цельсия) или волнообразная лихорадка с резкими подъемами и падениями. Продолжительность лихорадки — до нескольких месяцев, сопровождается ознобом и сильным потоотделением;

артралгии и миалгии — суставные и мышечные боли, чаще поражающие нижние конечности. Эти боли — характерный симптом бруцеллеза. По мере развития заболевания у пациентов могут появляться: гепатолиенальный синдром — увеличение размеров печени и селезенки;

генерализованная микролимфаденопатия — увеличение лимфатических узлов в несмежных областях;

различные поражения нервной системы — от нарушения чувствительности и потери сознания до паралича конечностей, психических расстройств.

5 Классификация болезни В подострую форму появляются аллергические признаки — высыпания, дерматиты, сосудистые реакции. Так же, как и в острую, могут возникать фиброзы и целлюлиты, поражения суставной и связочной систем — бурситы, полиартриты. Подострая форма может затронуть половую систему. У мужчин поражаются яички и их придатки (орхиты, эпидидимиты), у женщин возникают дисменорея, эндометрит, повышается риск самопроизвольных выкидышей. Тяжелое течение подострой формы может осложниться перикардитом (воспаление сердечных оболочек), инфекционно-токсическим шоком. Основные симптомы хронической формы бруцеллеза зависят от выраженности реакции организма на возбудитель и токсины (аллергический компонент), а также от того, какие системы поражены и насколько сильно. Часто страдают суставная, нервная и половая системы. Поражение половой системы может провоцировать женское и мужское бесплодие, импотенцию. Резидуальная форма бруцеллеза — это отсроченные последствия заболевания. Под воздействием возбудителя и вырабатываемых токсинов иммунологический ответ организма изменяется, формируется патологическая реактивность. Резидуальная форма характеризуется субфебрильной температурой, поражениями психики и периферической нервной системы, суставными патологиями. Длительное течение болезни приводит к необратимой дегенерации суставов и связок, стойким функциональным нарушениям опорно-двигательной системы. Нередко эти нарушения требуют оперативного лечения, в сложных случаях могут привести к инвалидизации.

6 Лечение Заболевание лечится в инфекционных стационарах, тяжелое течение — показание для госпитализации больного в отделение реанимации. Поскольку аллергическая реактивность имеет большое значение в патогенезе болезни, в лечении принимает участие аллерголог-иммунолог. В лихорадочный период больным рекомендованы постельный режим, диета с контролем уровня поступающей жидкости и ограничением соли. Основная терапия — антибиотики разных групп, чаще всего назначается сочетание двух препаратов. В дополнение к этому проводится дезинтоксикационная, симптоматическая и иммуностимулирующая терапия. В период ремиссии больным рекомендованы лечебная физкультура, физиопроцедуры, санаторно-курортное лечение.