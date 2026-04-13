18:52
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

Кипятите молоко. Чем опасен бруцеллез, рассказали врачи

Бруцеллез в тяжелых формах способен привести человека к инвалидизации. Об этом предупреждает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Что такое бруцеллез?

Это инфекционное заболевание, при котором поражаются разные органы и системы организма, а клиническая картина не имеет четко выраженной специфичности. Бруцеллез — зоонозная инфекция, это значит, что ее возбудитель передается человеку от больных животных. Болезнь часто переходит в хроническую форму, в тяжелых случаях может привести к инвалидизации. 

Источник заражения

Возбудитель бруцеллеза — бактерия рода Brucella. Выделено восемь разновидностей бруцелл, шесть из которых опасны для людей.

Бруцеллы адаптированы к внешним условиям: выдерживают низкие температуры, сохраняются в почве, на коже и в шерсти животных, воде, молоке, замороженном мясе. В этих условиях бактерии могут жить от 1,5 до 5 месяцев.

Кипячение убивает микроорганизмы мгновенно. При нагреве до 60 градусов Цельсия они погибают в течение 30 минут.

Тяжесть болезни зависит от того, каким видом бруцелл она вызвана. Острые и тяжелые случаи заболевания чаще вызывает Brucellamelitensis.

Источник заражения бруцеллезом — животные. Человеку в основном инфекция передается от коров, коз, овец, свиней. Реже от верблюдов, лошадей и других животных. Бактерия содержится в различных биологических жидкостях животных — молоко, испражнения, околоплодные воды.

Чаще всего заражение происходит при употреблении человеком зараженного молока и продуктов его переработки (кумыс, брынза, сыр), обработке шкур, кожи больных животных. 

Пути передачи бруцеллеза:

  • фекально-оральный — через воду и пищу;
  • контактно-бытовой — бактерия внедряется через микроповреждения кожи и слизистых оболочек;
  • аэрогенный — вдыхание зараженной пыли.

Заразиться фекально-оральным путем чаще других рискуют люди, употребляющие молоко и молочные продукты без термической обработки.

Контактно-бытовой и аэрогенный пути передачи встречаются реже. В основном они являются причиной болезни у тех, кто ухаживает за животными, обрабатывает полученные от них продукты и сырье.

Если бруцеллезом болеет беременная женщина, высока вероятность заражения плода или передача инфекции младенцу при кормлении грудью. 

Симптомы бруцеллеза у человека

Длительность инкубационного периода — от одной до восьми недель, в среднем — две-четыре недели. Она зависит от формы заболевания. При острой инкубационный период короче, при латентном носительстве может достигать трех месяцев.

Для всех форм бруцеллеза в начальной стадии характерны следующие симптомы:

  • общая инфекционная интоксикация — слабость, недомогание, головная боль, бессонница;
  • гипертермия или лихорадка — длительное повышение температуры тела до субфебрильных цифр (до 38 градусов Цельсия) или волнообразная лихорадка с резкими подъемами и падениями. Продолжительность лихорадки — до нескольких месяцев, сопровождается ознобом и сильным потоотделением;
  • артралгии и миалгии — суставные и мышечные боли, чаще поражающие нижние конечности. Эти боли — характерный симптом бруцеллеза.

По мере развития заболевания у пациентов могут появляться:

  • гепатолиенальный синдром — увеличение размеров печени и селезенки;
  • генерализованная микролимфаденопатия — увеличение лимфатических узлов в несмежных областях;
  • различные поражения нервной системы — от нарушения чувствительности и потери сознания до паралича конечностей, психических расстройств. 
Классификация болезни

В подострую форму появляются аллергические признаки — высыпания, дерматиты, сосудистые реакции.

Так же, как и в острую, могут возникать фиброзы и целлюлиты, поражения суставной и связочной систем — бурситы, полиартриты.

Подострая форма может затронуть половую систему. У мужчин поражаются яички и их придатки (орхиты, эпидидимиты), у женщин возникают дисменорея, эндометрит, повышается риск самопроизвольных выкидышей.

Тяжелое течение подострой формы может осложниться перикардитом (воспаление сердечных оболочек), инфекционно-токсическим шоком.

Основные симптомы хронической формы бруцеллеза зависят от выраженности реакции организма на возбудитель и токсины (аллергический компонент), а также от того, какие системы поражены и насколько сильно.

Часто страдают суставная, нервная и половая системы.

Поражение половой системы может провоцировать женское и мужское бесплодие, импотенцию.

Резидуальная форма бруцеллеза — это отсроченные последствия заболевания. Под воздействием возбудителя и вырабатываемых токсинов иммунологический ответ организма изменяется, формируется патологическая реактивность.

Резидуальная форма характеризуется субфебрильной температурой, поражениями психики и периферической нервной системы, суставными патологиями. Длительное течение болезни приводит к необратимой дегенерации суставов и связок, стойким функциональным нарушениям опорно-двигательной системы.

Нередко эти нарушения требуют оперативного лечения, в сложных случаях могут привести к инвалидизации.

Лечение

Заболевание лечится в инфекционных стационарах, тяжелое течение — показание для госпитализации больного в отделение реанимации. Поскольку аллергическая реактивность имеет большое значение в патогенезе болезни, в лечении принимает участие аллерголог-иммунолог.

В лихорадочный период больным рекомендованы постельный режим, диета с контролем уровня поступающей жидкости и ограничением соли.

Основная терапия — антибиотики разных групп, чаще всего назначается сочетание двух препаратов. В дополнение к этому проводится дезинтоксикационная, симптоматическая и иммуностимулирующая терапия.

В период ремиссии больным рекомендованы лечебная физкультура, физиопроцедуры, санаторно-курортное лечение. 

Профилактика

Для предупреждения заражения бруцеллезом в бытовых условиях необходима термическая обработка продуктов. Это тщательная прожарка мяса, кипячение молока.

Приобретать сельскохозяйственные продукты нужно в магазинах или на рынках, где присутствует ветеринарный контроль.

Людям, работающим с животными (ветеринары, сотрудники звероферм, охотники), следует соблюдать меры предосторожности, использовать защитные перчатки, очки, фартуки.

Вакцинация проводится по показаниям и не охватывает все население.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370120/
просмотров: 338
Версия для печати
Популярные новости
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Бизнес
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
13 апреля, понедельник
18:30
14 апреля: где в регионах отключат свет 14 апреля: где в регионах отключат свет
18:25
Умер Ахмат Бакиев — брат бывшего президента Кыргызстана
18:20
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
18:17
Сеид Атамбаев: Работы на склоне в Кой-Таше могут привести к камнепадам
18:13
CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана заняла третье место