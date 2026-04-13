Кипятите молоко. Чем опасен бруцеллез, рассказали врачи

Бруцеллез в тяжелых формах способен привести человека к инвалидизации. Об этом предупреждает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.
Что такое бруцеллез?
Это инфекционное заболевание, при котором поражаются разные органы и системы организма, а клиническая картина не имеет четко выраженной специфичности. Бруцеллез — зоонозная инфекция, это значит, что ее возбудитель передается человеку от больных животных. Болезнь часто переходит в хроническую форму, в тяжелых случаях может привести к инвалидизации.
Источник заражения
Возбудитель бруцеллеза — бактерия рода Brucella. Выделено восемь разновидностей бруцелл, шесть из которых опасны для людей.
Бруцеллы адаптированы к внешним условиям: выдерживают низкие температуры, сохраняются в почве, на коже и в шерсти животных, воде, молоке, замороженном мясе. В этих условиях бактерии могут жить от 1,5 до 5 месяцев.
Тяжесть болезни зависит от того, каким видом бруцелл она вызвана. Острые и тяжелые случаи заболевания чаще вызывает Brucellamelitensis.
Источник заражения бруцеллезом — животные. Человеку в основном инфекция передается от коров, коз, овец, свиней. Реже от верблюдов, лошадей и других животных. Бактерия содержится в различных биологических жидкостях животных — молоко, испражнения, околоплодные воды.
Чаще всего заражение происходит при употреблении человеком зараженного молока и продуктов его переработки (кумыс, брынза, сыр), обработке шкур, кожи больных животных.
Пути передачи бруцеллеза:
- фекально-оральный — через воду и пищу;
- контактно-бытовой — бактерия внедряется через микроповреждения кожи и слизистых оболочек;
- аэрогенный — вдыхание зараженной пыли.
Заразиться фекально-оральным путем чаще других рискуют люди, употребляющие молоко и молочные продукты без термической обработки.
Контактно-бытовой и аэрогенный пути передачи встречаются реже. В основном они являются причиной болезни у тех, кто ухаживает за животными, обрабатывает полученные от них продукты и сырье.
Если бруцеллезом болеет беременная женщина, высока вероятность заражения плода или передача инфекции младенцу при кормлении грудью.
Симптомы бруцеллеза у человека
Длительность инкубационного периода — от одной до восьми недель, в среднем — две-четыре недели. Она зависит от формы заболевания. При острой инкубационный период короче, при латентном носительстве может достигать трех месяцев.
Для всех форм бруцеллеза в начальной стадии характерны следующие симптомы:
- общая инфекционная интоксикация — слабость, недомогание, головная боль, бессонница;
- гипертермия или лихорадка — длительное повышение температуры тела до субфебрильных цифр (до 38 градусов Цельсия) или волнообразная лихорадка с резкими подъемами и падениями. Продолжительность лихорадки — до нескольких месяцев, сопровождается ознобом и сильным потоотделением;
- артралгии и миалгии — суставные и мышечные боли, чаще поражающие нижние конечности. Эти боли — характерный симптом бруцеллеза.
По мере развития заболевания у пациентов могут появляться:
- гепатолиенальный синдром — увеличение размеров печени и селезенки;
- генерализованная микролимфаденопатия — увеличение лимфатических узлов в несмежных областях;
- различные поражения нервной системы — от нарушения чувствительности и потери сознания до паралича конечностей, психических расстройств.
Классификация болезни
В подострую форму появляются аллергические признаки — высыпания, дерматиты, сосудистые реакции.
Так же, как и в острую, могут возникать фиброзы и целлюлиты, поражения суставной и связочной систем — бурситы, полиартриты.
Подострая форма может затронуть половую систему. У мужчин поражаются яички и их придатки (орхиты, эпидидимиты), у женщин возникают дисменорея, эндометрит, повышается риск самопроизвольных выкидышей.
Тяжелое течение подострой формы может осложниться перикардитом (воспаление сердечных оболочек), инфекционно-токсическим шоком.
Основные симптомы хронической формы бруцеллеза зависят от выраженности реакции организма на возбудитель и токсины (аллергический компонент), а также от того, какие системы поражены и насколько сильно.
Часто страдают суставная, нервная и половая системы.
Поражение половой системы может провоцировать женское и мужское бесплодие, импотенцию.
Резидуальная форма бруцеллеза — это отсроченные последствия заболевания. Под воздействием возбудителя и вырабатываемых токсинов иммунологический ответ организма изменяется, формируется патологическая реактивность.
Резидуальная форма характеризуется субфебрильной температурой, поражениями психики и периферической нервной системы, суставными патологиями. Длительное течение болезни приводит к необратимой дегенерации суставов и связок, стойким функциональным нарушениям опорно-двигательной системы.
Нередко эти нарушения требуют оперативного лечения, в сложных случаях могут привести к инвалидизации.
Лечение
Заболевание лечится в инфекционных стационарах, тяжелое течение — показание для госпитализации больного в отделение реанимации. Поскольку аллергическая реактивность имеет большое значение в патогенезе болезни, в лечении принимает участие аллерголог-иммунолог.
В лихорадочный период больным рекомендованы постельный режим, диета с контролем уровня поступающей жидкости и ограничением соли.
Основная терапия — антибиотики разных групп, чаще всего назначается сочетание двух препаратов. В дополнение к этому проводится дезинтоксикационная, симптоматическая и иммуностимулирующая терапия.
В период ремиссии больным рекомендованы лечебная физкультура, физиопроцедуры, санаторно-курортное лечение.
Профилактика
Для предупреждения заражения бруцеллезом в бытовых условиях необходима термическая обработка продуктов. Это тщательная прожарка мяса, кипячение молока.
Приобретать сельскохозяйственные продукты нужно в магазинах или на рынках, где присутствует ветеринарный контроль.
Людям, работающим с животными (ветеринары, сотрудники звероферм, охотники), следует соблюдать меры предосторожности, использовать защитные перчатки, очки, фартуки.
Вакцинация проводится по показаниям и не охватывает все население.