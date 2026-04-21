В Бишкеке от укусов клещей пострадали 128 человек

В Центр госсанэпиднадзора Бишкека обратились 128 человек по поводу укуса клеща.
По данным учреждения, в том числе восемь человек (четверо взрослых и четверо детей) привиты иммуноглобулином против клещевого энцефалита.
Всего против клещевого энцефалита вакцинировано 189 человек, пять из них прошли ревакцинацию (проводится через год).
Прививку получили егеря, студенты факультетов биологии, географии, экологии и туризма Кыргызского национального университета, сотрудники ООО «НУР Телеком» и Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных карантинных инфекций.
Клещевой энцефалит — это острое вирусное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Основным переносчиком инфекции являются иксодовые клещи, обитающие в природных очагах. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
Пути заражения:
при укусе инфицированного клеща;
при раздавливании клеща и попадании вируса через поврежденную кожу.
Основные симптомы заболевания:
резкое повышение температуры тела;
головная боль;
слабость, утомляемость;
тошнота, рвота.
Меры профилактики:
при посещении природных зон использовать защитную одежду (плотно прилегающую, с длинными рукавами);
использовать репелленты («Претикс», «Москитол», «ДЭФИ-антиклещ», «Гардекс-антиклещ», «КОМАРОФФ-антиклещ»). Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией;
проводить регулярный осмотр тела и одежды каждые 1-2 часа.
Специфическая профилактика
Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита. Она проводится лицам отдельных профессий, работающим и выезжающим в эндемичные очаги, студентам биологического и геологического факультетов КНУ.
Иммуноглобулин назначается лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории.
Вакцинация и введение иммуноглобулина проводятся в спортивно-реабилитационном центре по адресу: проспект Манаса, 41.
В ЦГСЭН просят воздержаться от посещения эндемичных по клещевому энцефалиту территорий в приграничных зонах отдыха Чуйской области (Ала-Арча, «Теплые ключи», Кегетинское ущелье, Токмокский лесхоз).
В случае укуса клеща необходимо:
- перевязать ниткой вокруг хоботка клеща и, раскачивая за концы ниток, осторожно вытягивать клеща, стараясь не нарушить его целостность, извлечь его из кожных покровов;
- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70-процентный спирт, 5-процентный йод, одеколон);
- снятого клеща поместить в пенициллиновый флакончик с крышкой и доставить в ЦГСЭН Бишкека по адресу: улица Байтика Баатыра, 36, кабинет 203.