В Бишкеке от укусов клещей пострадали 128 человек

В Центр госсанэпиднадзора Бишкека обратились 128 человек по поводу укуса клеща.

По данным учреждения, в том числе восемь человек (четверо взрослых и четверо детей) привиты иммуноглобулином против клещевого энцефалита.

Всего против клещевого энцефалита вакцинировано 189 человек, пять из них прошли ревакцинацию (проводится через год).

Прививку получили егеря, студенты факультетов биологии, географии, экологии и туризма Кыргызского национального университета, сотрудники ООО «НУР Телеком» и Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных карантинных инфекций.

Клещевой энцефалит — это острое вирусное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Основным переносчиком инфекции являются иксодовые клещи, обитающие в природных очагах. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

1 Пути заражения: при укусе инфицированного клеща; при раздавливании клеща и попадании вируса через поврежденную кожу.

2 Основные симптомы заболевания: резкое повышение температуры тела; головная боль; слабость, утомляемость; тошнота, рвота.

3 Меры профилактики: при посещении природных зон использовать защитную одежду (плотно прилегающую, с длинными рукавами); использовать репелленты («Претикс», «Москитол», «ДЭФИ-антиклещ», «Гардекс-антиклещ», «КОМАРОФФ-антиклещ»). Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией; проводить регулярный осмотр тела и одежды каждые 1-2 часа.

4 Специфическая профилактика Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита. Она проводится лицам отдельных профессий, работающим и выезжающим в эндемичные очаги, студентам биологического и геологического факультетов КНУ. Иммуноглобулин назначается лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории. Вакцинация и введение иммуноглобулина проводятся в спортивно-реабилитационном центре по адресу: проспект Манаса, 41.

В ЦГСЭН просят воздержаться от посещения эндемичных по клещевому энцефалиту территорий в приграничных зонах отдыха Чуйской области (Ала-Арча, «Теплые ключи», Кегетинское ущелье, Токмокский лесхоз).

В случае укуса клеща необходимо: