Сюжет: Полезные советы

Едете в страну с тропическим климатом? Об опасности малярии рассказали медики

В столичном Центре госсанэпиднадзора рассказали о снижении рисков заражения малярией.

Это опасное инфекционное заболевание, вызываемое паразитами, которые поражают кровь человека.

Заражение происходит исключительно через укусы инфицированных самок комаров рода Anopheles. Болезнь не передается от человека к человеку при бытовом контакте. Наибольший риск заражения сохраняется в странах с тропическим и субтропическим климатом, особенно в местах с повышенной влажностью и наличием стоячей воды, где активно размножаются комары.

После укуса инфицированного комара первые симптомы могут появиться через 7–30 дней, а иногда и значительно позже.

Заболевание, как правило, начинается с повышения температуры, озноба, головной боли и выраженной слабости. Характерной особенностью малярии являются приступы лихорадки: сначала возникает сильный озноб с повышением температуры тела до 39–40 градусов и выше, затем — обильное потоотделение, после чего состояние временно улучшается. Такие приступы могут повторяться через определенные промежутки времени.

В тяжелых случаях малярия может приводить к развитию опасных осложнений, включая нарушение сознания, судороги, затруднение дыхания и другие состояния, угрожающие жизни.

Наиболее уязвимыми являются дети, беременные женщины и лица, не имеющие иммунитета, в том числе выезжающие в эндемичные страны.

Профилактика малярии в первую очередь направлена на защиту от укусов комаров и своевременное обращение за медицинской помощью.

Для снижения риска заражения необходимо:

  • использовать противомоскитные сетки, особенно во время сна;
  • устанавливать сетки на окна и двери;
  • применять репелленты против комаров;
  • использовать фумигаторы, аэрозоли и противомоскитные спирали в помещениях;
  • носить закрытую одежду (длинные рукава, брюки, закрытая обувь) в вечернее и ночное время;
  • отдавать предпочтение светлой одежде;
  • избегать мест со стоячей водой и не допускать ее накопления рядом с жильем.

Перед поездкой в страны, неблагополучные по малярии, рекомендуется заранее проконсультироваться с врачом о необходимости приема противомалярийных препаратов. В ряде случаев профилактический прием лекарств начинают за одну-две недели до поездки, продолжают в период пребывания и в течение четырех недель после возвращения.

Важно помнить, что при появлении температуры, озноба или слабости во время пребывания в эндемичных странах или в течение трех лет после возвращения необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить врачу о факте поездки.
