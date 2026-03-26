Общество

В реки Суусамыр и Кокомерен выпустили 5 тысяч мальков

В Чуйской области в реки Суусамыр и Кокомерен выпустили 5 тысяч мальков. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отметили в ведомстве, мероприятие проведено в рамках работ по сохранению и увеличению водных биоресурсов.

Специалисты подчеркивают, что зарыбление является одним из наиболее эффективных способов восстановления и воспроизводства рыбных запасов в естественных водоемах.

Подобные мероприятия планируется продолжить и в других регионах страны.
