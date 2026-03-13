В реки, впадающие в Иссык-Куль, выпущено 582 тысячи мальков форели

12 марта сотрудники регионального акклиматизационного и рыбоводно-воспроизводственного отдела (станции) в Тонском районе при департаменте рыбопромышленного комплекса выпустили мальков иссык-кульской форели в реки, впадающие в озеро. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, мероприятие прошло комиссионно при участии представителей Тонской районной государственной администрации, туристическо-экологической милиции, сотрудников службы экологического и технического надзора, научных специалистов Института биологии Национальной академии наук, а также сотрудников Иссык-Кульского государственного заповедника.

В рамках мероприятия всего выпущено 582 тысячи мальков иссык-кульской форели для зарыбления озера.

Они распределены следующим образом:

• в реку Ак-Терек — 80 тысяч мальков;

• в реку Тон — 150 тысяч;

• в реку Кекилик — 50 тысяч;

• в реку Тамга — 50 тысяч;

• в реку Джети-Огуз — 50 тысяч;

• в реку Каракол — 50 тысяч;

• в реку Кара-Суу — 32 тысячи;

• в реку Жыргалан — 60 тысяч;

• в реку Тюп — 60 тысяч.