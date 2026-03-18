В озеро Сон-Куль выпущено 4 миллиона мальков рыбы. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, 17 марта государственное предприятие «Сон-Кульское рыбное хозяйство» выпустило 4 миллиона 200 тысяч мальков рыбы сиг-лудога со средним весом 0,3 грамма.

Зарыбление проведено в соответствии с утвержденным прогнозом на 2025-2026 годы по искусственному воспроизводству рыбных запасов в государственных водоемах департаментом рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Мероприятие направлено на увеличение рыбных запасов в водохранилище, поддержание биологического равновесия и устойчивое развитие рыбного хозяйства.