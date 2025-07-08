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Экономика

Органическое выращивание лекарственных трав началось в Суусамырской долине

Органическое выращивание лекарственных трав началось в Суусамырской долине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

пресс-службы Минсельхоза
Фото пресс-службы Минсельхоза

По ее данным, департамент перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства запустил пилотный проект по диверсификации доходов фермеров в Суусамырской долине. Фермеру Жанар Алгожоевой выделен земельный участок площадью 11 гектаров, где начато органическое выращивание лекарственных трав и сельхозкультур.

На участке высажены расторопша, лен, рапс, укроп, морковь, козлятник.

В случае успешных результатов ведомство расширит технологии выращивания лекарственных трав в Суусамырской долине и будет поддерживать инициативу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335474/
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