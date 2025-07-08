Органическое выращивание лекарственных трав началось в Суусамырской долине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Фото пресс-службы Минсельхоза

По ее данным, департамент перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства запустил пилотный проект по диверсификации доходов фермеров в Суусамырской долине. Фермеру Жанар Алгожоевой выделен земельный участок площадью 11 гектаров, где начато органическое выращивание лекарственных трав и сельхозкультур.

На участке высажены расторопша, лен, рапс, укроп, морковь, козлятник.

В случае успешных результатов ведомство расширит технологии выращивания лекарственных трав в Суусамырской долине и будет поддерживать инициативу.