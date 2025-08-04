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Экономика
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В КР началась реконструкция четвертой фазы автодороги Суусамыр — Талас — Тараз

Начаты работы по реконструкции четвертой фазы автодороги Суусамыр — Талас — Тараз, подрядчиком обеспечена необходимая строительная техника, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что сейчас продолжается выравнивание и расширение обочины, перенос водопроводных труб, демонтаж бетонных опор электросетей.

Общая протяженность реконструируемого участка составляет 93 километра.

На месте задействовано более 80 единиц специальной техники и 65 рабочих. В рамках проекта осуществляется установка двух асфальтобетонных заводов, одного бетонного завода и установка двух камнедробильных установок.

Трасса начинается от города Талас и будет отремонтирована до контрольно-пропускного пункта «Кичи-Капка». Строительные работы планируется завершить в 2025–2028 годах. Гарантийный срок проекта составляет 5 лет.

Проект предусматривает реконструкцию шести мостов, строительство одного подземного перехода, устройство тротуаров и уличного освещения в населенных пунктах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338361/
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