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Власть

Камчыбек Ташиев проверил строительство дороги в Суусамыр на трассе Бишкек — Ош

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев проверил строительство участка Суусамыр автодороги Бишкек — Ош. Об этом сообщил телеканал «Регион».

Камчыбек Ташиев напомнил дорожникам и министру транспорта и коммуникаций Абсаттару Сыргабаеву о необходимости уделять пристальное внимание качеству дороги и срокам завершения работ.

Он отметил, что контролирует работу по поручению президента Садыра Жапарова. Указанный участок дороги простирается от перевала Тоо-Ашуу до перевала Ала-Бель и составляет в общей сложности 85 километров.

Работы по укладке нового асфальта на этой дороге должны быть завершены в сентябре этого года. Китайская компания China Road укладывает асфальт на 50 километрах дороги, а другая частная фирма — на 35 километрах. Подрядчики и министр транспорта заявили, что все требования выполняются в полном объеме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334638/
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