Почти 2 миллиона мальков сига выпустили в водоемы страны

В водоемы Кыргызстана выпущено 1 миллион 800 тысяч мальков сига, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, зарыбление проведено государственным предприятием «Сон-Кульское рыбное хозяйство» в соответствии с планом по искусственному воспроизводству рыбных запасов на этот год.

В Сон-Куль выпустили 800 тысяч мальков, в Чон-Ара-Куль — 500 тысяч, в Кичи-Ара-Куль — 500 тысяч.

Акция направлена на увеличение рыбных запасов, поддержание биологического баланса и развитие рыбного хозяйства, говорится в сообщении.