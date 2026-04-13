Общество

Почти 2 миллиона мальков сига выпустили в водоемы страны

В водоемы Кыргызстана выпущено 1 миллион 800 тысяч мальков сига, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, зарыбление проведено государственным предприятием «Сон-Кульское рыбное хозяйство» в соответствии с планом по искусственному воспроизводству рыбных запасов на этот год.

В Сон-Куль выпустили 800 тысяч мальков, в Чон-Ара-Куль — 500 тысяч, в Кичи-Ара-Куль — 500 тысяч.

Акция направлена на увеличение рыбных запасов, поддержание биологического баланса и развитие рыбного хозяйства, говорится в сообщении.
ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
В Кыргызстане водителей авто с линзами и LED-фарами отправляют за справками
В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Все села Кыргызстана будут обеспечены чистой водой к 2030 году — Садыр Жапаров
Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду