Более 240 тысяч кыргызстанцев установили самозапрет на кредит через «Түндүк»

Свыше 243,6 тысячи кыргызстанцев активировали услугу самозапрета на кредитование в мобильном приложении «Түндүк» с момента запуска сервиса 1 ноября 2025 года по 6 апреля 2026 года.

По данным сервиса, этот добровольный и бесплатный инструмент позволяет установить «цифровой замок» на оформление любых займов для защиты от финансового мошенничества.

Гражданин может самостоятельно включить ограничение в приложении «Түндүк», выбрав одно из кредитных бюро — «Ишеним» или «СЭС». После активации банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче средств, так как проверка наличия самозапрета стала обязательным этапом перед одобрением заявки.