Тай-Мурас Ташиев: «Томми Молл» не переходил нашей семье

Сын экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мурас прокомментировал заявления предпринимателя Шаршенбека Абдыкеримова о торговом центре «Томми Молл».

По его словам, информация о том, что объект якобы перешел родственникам его матери, не соответствует действительности.

«Это откровенная ложь. Ни один объект, возвращенный государству, даже в малейшей части не переходил нашей семье», — заявил он.

Тай-Мурас Ташиев отметил, что при необходимости можно создать комиссию и проверить все возвращенные активы. По его мнению, это позволит установить, какие объекты были переданы государству, а также кому и на каких условиях они впоследствии отошли.

Он также подчеркнул, что его отец и семья не получали никакой выгоды от возвращенного имущества.

«Мой отец и наша семья не получили ни тыйына от этих активов. Они были переданы государству», — добавил он.

Напомним, ранее предприниматель Шаршенбек Абдыкеримов заявил, что торговый центр «Томми Молл» якобы перешел близким родственникам семьи Ташиевых, и обратился по этому поводу к президенту Садыру Жапарову.