Общество

Минстрой: Возведение дома в селе Орто-Сай ведется с соблюдением норм

Бишкекское главное управление по градостроительству и архитектуре при Министерстве строительства КР прокомментировало распространяющуюся в соцсетях информацию о возведении четырехэтажного дома рядом с кладбищем в селе Орто-Сай Октябрьского района.

В ведомстве заявили, что сообщения о том, что объект возводится якобы в 30 метрах от кладбища, не соответствуют действительности.

По данным управления, при выдаче разрешительных документов использовались официальные архивные материалы и справки государственных органов. В частности, согласно справке местного айыл окмоту от 2018 года, кладбище значилось закрытым.

На основании этого документа и после прохождения всех предусмотренных процедур было выдано разрешение на строительство. Работы по возведению четырехэтажного жилого дома по улице Иманалиева начались в 2024 году.

В Минстрое также напомнили, что, согласно правилам, санитарно-защитная зона для закрытых кладбищ составляет не менее 50 метров.

По результатам проведенных топографических измерений расстояние между строящимся объектом и территорией кладбища составляет примерно 60-70 метров, что соответствует установленным требованиям.

В ведомстве добавили, что вопросы определения статуса кладбища — его закрытия или дальнейшего использования — относятся к компетенции органов местного самоуправления.

В управлении подчеркнули, что разрешительные документы на строительство были выданы в соответствии с действующим законодательством и на основании официальных документов, действовавших на момент их рассмотрения.
