Общество

Новый роддом и общежитие для врачей: глава Минздрава посетил ЦОВП в Кемине

Министр здравоохранения КР Дамир Осмонов в рамках рабочей поездки посетил Центр общеврачебной практики Кеминского района Чуйской области, где ознакомился с состоянием медицинской инфраструктуры, ходом строительных работ и обеспечением учреждения современным медицинским оборудованием.

По данным пресс-центра ведомства, министр осмотрел строительство нового родильного дома, рассчитанного на 50 коек. Здание будет четырехэтажным, общей площадью 2 тысячи 220 квадратных метров. В настоящее время строительство активно продолжается, объект уже возведен до третьего этажа, где ведутся монолитные работы.

Проектом предусмотрено размещение на первом этаже приемного и гинекологического отделений, кабинетов ультразвуковой диагностики и кольпоскопии, а также выписного блока. На втором этаже будет расположен операционный блок и два родильных зала, а на третьем — отделение патологии новорожденных и гинекологическое отделение с отдельными санитарными узлами. Рассматривается вопрос оснащения родильного дома современным медицинским оборудованием и необходимым инвентарем.

Дамир Осмонов также ознакомился с работами по созданию общежития для медицинских работников. Здание бывшего инфекционного отделения перепрофилируется в жилое общежитие на восемь квартир со всеми необходимыми условиями. Работы финансируются за счет Фонда развития Кеминского района, их стоимость составляет около 18 миллионов сомов. Общая площадь здания составляет 1 тысячу 450 квадратных метров. Реализация проекта направлена на улучшение условий проживания медицинских работников и решение кадрового дефицита.

В ходе встречи руководство ЦОВП озвучило существующие проблемы. В частности, отмечается дефицит медицинских кадров. В настоящее время предпринимаются меры по улучшению условий для привлечения специалистов, включая строительство общежития для медицинских работников.

Кроме того, министр осмотрел здание старого родильного дома, где ранее рассматривался вариант проведения капитального ремонта. На эти цели было предусмотрено около 100 миллионов сомов. По итогам осмотра министр поручил дополнительно изучить состояние здания и целесообразность проведения капитального ремонта.
