Врачей не хватает. В Минздраве обсудили состояние реанимационной службы

В Министерстве здравоохранения проанализировали деятельность анестезиолого-реанимационной службы за 2025 год и меры по дальнейшему развитию службы.

По данным пресс-центра ведомства, в медицинских организациях страны работают 538 врачей анестезиологов-реаниматологов и 1 тысяча 161 медицинская сестра, функционируют 733 койки отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. В 2025 году по республике проведено более 105 тысяч анестезий при хирургических вмешательствах и медицинских процедурах, а в отделениях реанимации и интенсивной терапии пролечено 95 тысяч 733 пациента.

В ходе обсуждения участники совещания отметили, что анестезиолого-реанимационная служба фактически является одним из ключевых звеньев системы здравоохранения, обеспечивая работу операционных, лечение пациентов в критических состояниях и оказание экстренной медицинской помощи.

Вместе с тем озвучен и ряд проблемных вопросов. В частности, отмечена нехватка специалистов, особенно в регионах, высокая нагрузка на действующих врачей, а также необходимость усиления подготовки кадров и развития системы непрерывного медицинского образования.

Отдельное внимание уделено вопросам оснащения и эксплуатации медицинского оборудования.

По словам специалистов, в ряде медицинских организаций имеется современная аппаратура, однако часть оборудования требует технического обслуживания, ремонта либо не используется в полной мере из-за отсутствия расходных материалов или недостаточной подготовки персонала.

Также обсуждались вопросы повышения эффективности мониторинга работы реанимационных отделений, совершенствования системы отчетности и улучшения технического сопровождения медицинской техники.

Министр здравоохранения Дамир Осмонов подчеркнул, что развитие анестезиолого-реанимационной службы является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения, поскольку именно эта служба обеспечивает лечение наиболее тяжелых пациентов и поддерживает функционирование хирургической помощи.

По итогам совещания министр дал ряд поручений профильным подразделениям Минздрава:

— провести комплексный анализ кадровой обеспеченности анестезиолого-реанимационной службы по регионам и подготовить предложения по усилению подготовки и переподготовки специалистов;

— обеспечить контроль за эффективным использованием высокотехнологичной медицинской техники в медицинских организациях;

— усилить мониторинг деятельности отделений реанимации и интенсивной терапии.