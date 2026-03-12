17:57
Общество

Минкульт подтвердил незаконность ремонта фасада исторического здания в Бишкеке

Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики заявило, что не давало согласования на монтаж вентилируемого фасада на здании Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта. Об этом сообщили представители инициативной группы «БишкекСмог».

Здание является памятником архитектуры республиканского значения. Ведомство поблагодарило горожан за внимание к сохранению исторического наследия и гражданскую активность.

Жители Бишкека ранее выразили обеспокоенность, что ремонт фасада здания на улице Ахунбаева, 97 может повлечь утрату исторического облика памятника, построенного в 1955 году по проекту архитекторов Евгения Писарского и Геннадия Савватеева.

Минкульт подчеркнул, что любые работы, способные изменить внешний вид здания, не должны проводиться без согласования.
