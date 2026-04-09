В Бишкеке усилили работы по приведению города к единому дизайн-коду

В Бишкеке активизировали работы по приведению зданий к единому дизайн-коду в рамках подготовки к мероприятиям Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

В городе началась реставрация и обновление фасадов. Для этого разрабатываются специальные фасадные паспорта зданий с участием архитекторов, которые проходят согласование в установленном порядке.

Специалисты профильных ведомств совместно с муниципалитетом проводят разъяснительную работу с владельцами объектов и оказывают консультационную поддержку бизнесу.

В министерстве отмечают, что эти меры направлены на улучшение внешнего облика столицы и формирование современного архитектурного стиля.