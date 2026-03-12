17:18
Общество

Бегиш, Бакр и Freeman 996 пришли в Минкульт: говорили о будущем рэпа в КР

Министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев встретился с молодыми исполнителями, работающими в жанре рэп. Об этом сообщили в ведомстве.

В министерство пришли Бегиш, Бакр, Баястан, Freeman 996 и другие представители современной музыкальной сцены.

Министерства культуры, информации и молодежной политики
Фото Министерства культуры, информации и молодежной политики. Рэперы обсудили будущее музыкального жанра в Кыргызстане
На встрече обсудили развитие современной музыкальной культуры, поддержку молодых талантов и расширение сотрудничества в творческой среде. Рэп-исполнители высказали предложения и поделились мнениями о развитии рэп-культуры в стране.

Мирбек Мамбеталиев отметил: поддержка творческих инициатив молодежи является одним из важных направлений государственной культурной политики, и подчеркнул, что поддержку талантливых молодых исполнителей продолжат.
