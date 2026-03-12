13:16
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Общество

В Бишкеке активисты проведут акцию по защите мирных собраний

13 марта с 10.00 до 11.00 Толекан Исмаилова и Бермет Борубаева организуют у входа в здание администрации Первомайского района Бишкека мирное собрание. Оно будет посвящено защите фундаментального права граждан на свободу мирных собраний, установленного статьей 39 Конституции Кыргызской Республики, статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и Законом «О мирных собраниях».

Активисты призвали принять участие в акции наблюдателей от правозащитных организаций и представителей СМИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365661/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Акция за права женщин прошла в Бишкеке
К президенту Жапарову обратились с просьбой разрешить акцию 8 марта
В Наццентре материнства и детства Бишкека высадили более 150 деревьев
На перекрестке в Бишкеке заметили регулировщика в костюме тигра
В Бишкеке прошла акция посадки деревьев как символ победы над раком
В Бишкеке пройдет акция, направленная на профилактику ДТП
В Бишкеке школам — победителям акции «Твой Эко Заряд» построят детские площадки
Бесплатная тонировка авто на год: как ее можно получить
Акцию «День без автомобиля» поддержали чиновники Минприроды
В Кыргызстане стартовала национальная кампания по обмену ID-карт
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
12 марта, четверг
13:12
В ЕАЭС упростили перевозку опасных грузов В ЕАЭС упростили перевозку опасных грузов
12:55
В Бишкеке активисты проведут акцию по защите мирных собраний
12:53
Алмаз Имангазиев: КНР просит Кыргызстан первым обеспечить безвизовый режим
12:43
Депутат: КР и РК должны отказаться от визовых ограничений на границе
12:23
Парламент одобрил инициативу о сокращении числа членов ЦИК КР