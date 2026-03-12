В Бишкеке активисты проведут акцию по защите мирных собраний

13 марта с 10.00 до 11.00 Толекан Исмаилова и Бермет Борубаева организуют у входа в здание администрации Первомайского района Бишкека мирное собрание. Оно будет посвящено защите фундаментального права граждан на свободу мирных собраний, установленного статьей 39 Конституции Кыргызской Республики, статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и Законом «О мирных собраниях».

Активисты призвали принять участие в акции наблюдателей от правозащитных организаций и представителей СМИ.