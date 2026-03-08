Акция за права женщин прошла в Бишкеке

В Бишкеке в Международный женский день около десяти лет традиционно проходит марш за права женщин в Кыргызстане. В этом году власти разрешили провести акцию в сквере имени Максима Горького.
На мероприятии собралось более ста активистов и горожан, неравнодушных к судьбе женщин. За порядком во время акции следили сотрудники милиции.
Представитель организационного комитета Айгуль Сторожук рассказала, что получить разрешение на проведение мероприятия в этом году было особенно сложно.
По ее словам, изначально организаторам полностью запретили проводить марш и разрешили только акцию. Активисты пытались добиться разрешения на традиционное шествие, но им дали понять, что могут запретить и акцию.
«Мы обратились к депутатам Жогорку Кенеша, и на поддержавшую нас Эльвиру Сурабалдиеву обрушилась волна хейта. В итоге нам даже пришлось вступаться за нее», — рассказала Айгуль Сторожук.
По словам Айгуль Сторожук, подобные мероприятия остаются крайне важными для общества, поскольку в стране по-прежнему фиксируются случаи фемицида и насилия в отношении женщин.
«Если почитать комментарии в интернете, то примерно в 80 процентах из них в произошедшем обвиняют саму женщину», — отмечает активистка.
Она подчеркнула: жертв часто обвиняют в том, что они «оказались не в том месте», «были неправильно одеты» или «находились в состоянии опьянения».
«Мы хотим донести простую мысль: в насилии всегда виноват насильник», — сказала она.
Ежегодно в акциях в поддержку женщин участвует и бывший омбудсмен Кыргызстана Атыр Абдрахматова. Она отмечает, что уровень насилия в стране, к сожалению, пока не снижается.
«В Кыргызстане в каждой женщине живет надуманный и навязанный стыд. Стыдно быть женщиной, стыдно говорить, стыдно выражать свое мнение и уважать себя. Мы должны избавиться от этого стыда и начать говорить», — считает она.
По словам Атыр Абдрахматовой, такие акции постепенно достигают целей. Если раньше во время маршей происходили провокации, активистов задерживали и подвергали жесткой критике, то сейчас подобные случаи практически не происходят.
«Даже юрта поделена на две равные части — мужскую и женскую», — подчеркнула она.
Правозащитница добавила, что важным изменением стало участие в акциях семей жертв насилия. Они все чаще открыто рассказывают о своих трагедиях и о том, что система правосудия не всегда способна защитить пострадавших.
Другая активистка, Алена, ежегодно готовит специальное объявление с отрывными листками. На каждом из них написан шаг, который может приблизить женщин к свободе. Любой участник акции может оторвать тот, который считает наиболее важным.