Акция за права женщин прошла в Бишкеке

В Бишкеке в Международный женский день около десяти лет традиционно проходит марш за права женщин в Кыргызстане. В этом году власти разрешили провести акцию в сквере имени Максима Горького.

На мероприятии собралось более ста активистов и горожан, неравнодушных к судьбе женщин. За порядком во время акции следили сотрудники милиции.

Представитель организационного комитета Айгуль Сторожук рассказала, что получить разрешение на проведение мероприятия в этом году было особенно сложно.

По ее словам, изначально организаторам полностью запретили проводить марш и разрешили только акцию. Активисты пытались добиться разрешения на традиционное шествие, но им дали понять, что могут запретить и акцию.

«Мы обратились к депутатам Жогорку Кенеша, и на поддержавшую нас Эльвиру Сурабалдиеву обрушилась волна хейта. В итоге нам даже пришлось вступаться за нее», — рассказала Айгуль Сторожук.

По словам Айгуль Сторожук, подобные мероприятия остаются крайне важными для общества, поскольку в стране по-прежнему фиксируются случаи фемицида и насилия в отношении женщин.

Она добавила, что активисты также направили обращение к президенту страны. В результате акцию все-таки удалось провести.

«Если почитать комментарии в интернете, то примерно в 80 процентах из них в произошедшем обвиняют саму женщину», — отмечает активистка.

Она подчеркнула: жертв часто обвиняют в том, что они «оказались не в том месте», «были неправильно одеты» или «находились в состоянии опьянения».

«Мы хотим донести простую мысль: в насилии всегда виноват насильник», — сказала она.

Фото 24.kg

Участницы акции Дарья и Алиса считают, что женщины вовсе не слабы. По их словам, подобные мероприятия показывают, что они и поддерживающие их мужчины могут объединяться в борьбе против насилия.

Ежегодно в акциях в поддержку женщин участвует и бывший омбудсмен Кыргызстана Атыр Абдрахматова. Она отмечает, что уровень насилия в стране, к сожалению, пока не снижается.

«В Кыргызстане в каждой женщине живет надуманный и навязанный стыд. Стыдно быть женщиной, стыдно говорить, стыдно выражать свое мнение и уважать себя. Мы должны избавиться от этого стыда и начать говорить», — считает она.

По словам Атыр Абдрахматовой, такие акции постепенно достигают целей. Если раньше во время маршей происходили провокации, активистов задерживали и подвергали жесткой критике, то сейчас подобные случаи практически не происходят.

Фото 24.kg

Правозащитница отметила, что участникам часто приписывают «западные ценности», но в кыргызских традициях, по ее мнению, женщина всегда занимала равное положение с мужчиной.

«Даже юрта поделена на две равные части — мужскую и женскую», — подчеркнула она.

Правозащитница добавила, что важным изменением стало участие в акциях семей жертв насилия. Они все чаще открыто рассказывают о своих трагедиях и о том, что система правосудия не всегда способна защитить пострадавших.

Некоторые участницы подошли к акции творчески. Активистка Назик уже несколько лет приносит на мероприятие табло, напоминающее барабан из телешоу «Поле чудес». Любой желающий может раскрутить стрелку, однако она неизменно останавливается на секторе с надписью о том, что «женщина сама выбирает».

Другая активистка, Алена, ежегодно готовит специальное объявление с отрывными листками. На каждом из них написан шаг, который может приблизить женщин к свободе. Любой участник акции может оторвать тот, который считает наиболее важным.