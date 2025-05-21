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Общество

Бесплатная тонировка авто на год: как ее можно получить

Для желающих затонировать передние боковые стекла своего авто появилась отличная возможность. Государственное агенство по регистрации транспортных средств и водительского состава объявляет акцию — оплатив два года разрешения, можно получить третий год в подарок.

В пресс-службе ведомства 24.kg сообщили, что кампания по выдаче разрешений на тонировку передних боковых стекол стартует 1 июня и продлится до 1 августа 2025 года.

Сейчас это разрешение стоит 50 тысяч сомов. При этом в период данной акции, оплатив 100 тысяч сомов за два года, можно получить разрешение на тонировку на целых три года.

Инициатива направлена на повышение удобства для автовладельцев, а также на упрощение административных процедур в сфере регистрации транспортных средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329843/
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Бесплатная тонировка авто на год: как ее можно получить