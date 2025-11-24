В Наццентре материнства и детства Бишкека высадили более 150 деревьев

Более 150 саженцев высадили в Национальном центре материнства и детства (отделение детской онкологии). О благотворительной акции «Саженцы надежды», которую провел фонд «Умуттун шооласы» 24.kg рассказала его директор Нуриза Бурханова.

По ее словам, участники мероприятия сознательно выбрали для посадки платан и липу.

«Эти деревья станут символом жизни, веры и будущего для маленьких пациентов. Так как платан — это дерево долголетия, силы и стойкости, а липа — дерево исцеления, тепла и света», — отметила Нуриза Бурханова.

Она выразила благодарность директору НЦОМиД Шайырбеку Сулайманову, заведующим и волонтерам, принявшим участие в посадке, а также директору благотворительной организации «Онкомастерская. Вместе ради жизни» Алмагуль Ибраевой за бесценную помощь и поддержку.