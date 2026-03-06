К президенту Жапарову обратились с просьбой разрешить акцию 8 марта

Организационный комитет акции, посвященной 8 Марта, обратился к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с просьбой разрешить мероприятие в Бишкеке.

В обращении говорится, что активисты намерены провести акцию в сквере имени Максима Горького.

По словам организаторов, цель акции — привлечь внимание общества к проблемам насилия в отношении женщин, фемицида, семейного насилия, а также вопросам безопасности и защиты прав женщин.

Отмечается, что мероприятие планируется провести в мирном и законном формате, направленном на повышение общественной осведомленности.

Оргкомитет попросил главу государства поддержать инициативу и разрешить акцию 8 марта в сквере имени Максима Горького.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева призвала не мешать проведению 8 марта женского марша.