На перекрестке в Бишкеке заметили регулировщика в костюме тигра

На одном из перекрестков Бишкека вместе с дорожными инспекторами заметили сотрудника в костюме тигра. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

На видео видно, что сотрудник в костюме стоял у проезжей части и помогал регулировать движение. Он махал руками, пропуская машины, и следил за порядком на дороге.

В УПСМ прокомментировали, что это была акция для школьников.

«В частности, для учеников школы № 13 для предотвращения дорожных транспортных происшествий с участием детей, подростков», — сказали там.

По словам представителей службы, подобные акции проводят, чтобы привлечь внимание детей и взрослых к вопросам безопасности на дорогах. Яркий костюм помогает сделать мероприятие интересным и заметным, особенно для младших школьников.