Общество

В Бишкеке пройдет профилактическая акция «Останови нарушение — сохрани жизнь»

Управление Патрульной службы милиции по городу Бишкеку на площади Ала-Тоо 17 марта проведет масштабную профилактическую акцию под названием «Останови нарушение — сохрани жизнь».

По данным УПСМ, она направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение культуры безопасности среди участников дорожного движения.

В ходе мероприятия сотрудники УПСМ совместно с представителями экстренных служб проведут наглядную профилактическую акцию, напомнят водителям и пешеходам о важности строгого соблюдения Правил дорожного движения и ответственности за каждое нарушение на дороге.

В акции примут участие сотрудники скорой медицинской помощи, представители Министерства чрезвычайных ситуаций, а также сотрудники патрульной милиции. В рамках мероприятия будут продемонстрированы элементы работы экстренных служб и проведена разъяснительная работа с гражданами.
Материалы по теме
«Нурайым» вместо госномера: водителя в Бишкеке оштрафовали на 55 тысяч сомов
Это не ИИ. В Бишкеке нашли водителя из скандального видео в Instagram
Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
В Бишкеке водитель сломал руку сотруднице УПСМ и пытался скрыться
В Бишкеке активисты проведут акцию по защите мирных собраний
В Бишкеке несовершеннолетние за рулем пытались скрыться от сотрудников УПСМ
Пьяных сразу видно. Инспектор патрульной милиции о гонках, взятках и угрозах
Пьяный водитель пытался скрыться от милиции в Бишкеке
Акция за права женщин прошла в Бишкеке
В Свердловском районе задержаны участники драки на дороге
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Церемония в&nbsp;Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
Женское предпринимательство в&nbsp;Узбекистане: данные Octobank Женское предпринимательство в Узбекистане: данные Octobank
Beeline представляет новый тариф &laquo;Укмуш&nbsp;АI&raquo; с&nbsp;безлимитным трафиком на&nbsp;ИИ Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с&nbsp;85-летием Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
Кыргызстанский фильм попал в конкурсную программу Alternativa Film Festival Кыргызстанский фильм попал в конкурсную программу Alter...
19:34
В Кыргызстане пресечена деятельность сторонника радикальной идеологии
19:24
Атака на Иран. Садыр Жапаров выразил искреннюю солидарность с народом ОАЭ
19:07
У Службы регулирования и надзора за финансовым рынком сменился председатель
19:02
Чудаки парковки. В Бишкеке авто оставляют на газонах, убивая зеленые насаждения