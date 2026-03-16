Управление Патрульной службы милиции по городу Бишкеку на площади Ала-Тоо 17 марта проведет масштабную профилактическую акцию под названием «Останови нарушение — сохрани жизнь».

По данным УПСМ, она направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение культуры безопасности среди участников дорожного движения.

В ходе мероприятия сотрудники УПСМ совместно с представителями экстренных служб проведут наглядную профилактическую акцию, напомнят водителям и пешеходам о важности строгого соблюдения Правил дорожного движения и ответственности за каждое нарушение на дороге.

В акции примут участие сотрудники скорой медицинской помощи, представители Министерства чрезвычайных ситуаций, а также сотрудники патрульной милиции. В рамках мероприятия будут продемонстрированы элементы работы экстренных служб и проведена разъяснительная работа с гражданами.